Lídr bodování si odskočil do Vítkovic a pomohl k výhře. Snad to kluky nakopne, přeje si Dočekal

„Jsem rád, že jsem pomohl týmu po delší době vyhrát. Snad jsem do kabiny vnesl trochu klidu a pohody. Když jsem přijel, cítil jsem, že jsou lidi rádi. Snad to tým nakopne a budou takhle pokračovat dál,“ svěřoval se 32letý hokejista, jenž v kariéře odehrál 486 utkání v extralize, v této sezoně si ale nejvyšší soutěž otestoval premiérově.

SESTŘIH: HC Vítkovice Ridera vs. HC Verva Litvínov 6:2Video : Tipsport Extraliga / BPA

Bylo ale asi jen otázka času, kdy bude aktuální lídr bodování Chance ligy do extraligového týmu povolán. V sobotu Dočekal pomohl dvěma nahrávkami k výhře Třebíče nad Vsetínem (5:4), o den později vyjel na ostravský led.

„Včera jsem za Třebíč odehrál čtyřiadvacet minut, bylo to náročné. Ale mám už nějaký věk, vím, jak s tím naložit,“ pousmál se Dočekal, jenž nejprve v první třetině poseděl dvě minuty na trestné lavici, poté už se ale zapisoval do statistik výhradně při vstřelených gólech Vítkovic.

Vítkovičtí v přesilových hrách skórovali proti Vervě čtyřikrát. „Měli jsme hodně přesilovek a speciální týmy rozhodují. Sedli jsme si, pomohli si a napadalo to tam,“ liboval si Dočekal, jenž je s Vítkovicemi domluvený na střídavých startech do konce roku. „Jsem schopen pomoct kdykoliv,“ pousmál se Dočekal.

„Když přijde nový hráč, je to hned pro tým taková čerstvá krev. Kluci z první ligy (kromě Dočekala ještě přerovský Tomáš Doležal - pozn. aut.) odehráli parádní zápas. Jsme za to moc rádi,“ uvedl Barinka, který po svém příchodu v šesti zápasech skóroval čtyřikrát.

Proti Litvínovu vstřelil první a poslední gól zápasu. „Je to super, ale především jsme rádi za ty tři body. Pro mě je to tady poprvé. Snažíme se vyhrabat nahoru. Byl to z naší strany dobrý zápas, takhle musíme jít dál,“ zdůraznil Barinka, který věří, že výhrou nad čtvrtým týmem tabulky si hráči Vítkovic udobřili ostravské fanoušky.