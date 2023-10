Lídr Liberce si zakládá na buly. Největší můj statistik je táta, prozrazuje Filippi

Na jaká čísla koukáte jako první?

Na buly. To mě zajímá. Myslím, že u mě jde o hodně důležitou věc. Nejen v obranném a útočném pásmu, ale po celém hřišti. Jakmile se buly vyhraje, naše lajna začíná s pukem a nemusíme ho honit, což nám hodně vyhovuje.

Zatím jste spokojený? 204 odehraných buly s úspěšností 63,73 procenta.

V Budějovicích to s nimi bylo horší, ale jinak to zatím jde celkem podle plánu. Ale máme za sebou teprve devět zápasů. Tohle si můžeme zhodnotit až na konci sezony, jde o dlouhodobou soutěž. Ovšem tyhle čísla musím držet, protože myslím, že vyhraná buly ohromně pomáhají jak naší lajně, tak celému týmu.

Ke specialistům na buly v celé extralize léta patřil Petr Jelínek, který po minulé sezoně ukončil kariéru a nyní je pod Ještědem koučem rozvoje. Rozebíráte buly spolu?

Ani ne, nebavili jsme se na tohle téma nějak víc, ani když ještě hrál. Mám svou přípravu, a to mně stačí. Zase toho nesmí být moc. Buly ani nějak speciálně netrénuju, ale hodně je před každým zápasem studuji na videu. Dohodl jsem se s videotrenérem, aby mi vždy posílal sestřihy na daného soupeře, všech jeho bulařů. Vždy na to mrknu až těsně před zápasem, protože kdybych se na páteční zápas podíval v úterý, v pátek bych musel koukat znovu. (usměje se)

Co vás konkrétně zajímá?

Dostávám videa na každého hráče z obranného i útočného pásma, na levém, na pravém kruhu. Jestli hraje forhendem, bekhendem, jestli malinko nešidí a nenadzvedává hokejku… Prostě všechny detaily, abych byl připravený a věděl, co od daného hráče můžu čekat.

Aktuálně jste nejlepším hráčem na buly v extralize, víte o tom?

Upřímně, tohle úplně nesleduju. Ale táta by to věděl určitě, to je můj největší statistik. Ten má od mých žákovských let pomalu úplně všechny údaje. Možná teď píše stránku s pořadovým číslem tak 6500. (směje se) Zaznamenává každý zápas.

TOP 5 hráčů podle procent vyhraných vhazování (hráči s více než 150 buly) Jméno (klub) počet buly úspěšnost v procentech počet buly Tomáš Filippi (Liberec) 204 63,73 Jiří Černoch (Karlovy Vary) 174 60,92 Christophe Lalancette (Mountfield HK) 171 60,83 Matti Järvinen (Ml. Boleslav) 169 59,76 Lukáš Sedlák (Pardubice) 185 59,46

Jaké všechny údaje archivuje?

Úplně všechno taky ne. Vede v patrnosti zápasy, góly, asistence. A buly od té doby, co se začala sledovat. A samozřejmě i plus minus body a trestné minuty. To je asi všechno, pak by nestíhal nic jiného a občas taky musí pracovat.

Otevřete občas jeho složky?

Ne, to ani nemusím. On mi to všechno říká ještě dřív, než se vůbec stačím podívat nebo zeptat.

Takže vám táta musel hlásit, že poslední zápas se Spartou byl v dresu Bílých Tygrů váš jubilejní.

Je to pravda, psal mi před zápasem, že na Spartě budu mít 400. zápas za Tygry. Jinak bych o tom asi vůbec nevěděl.

Jak vám tohle číslo zní?

Nejde o úplně malé číslo. Jsem rád, že jsem ho zvládnul zatím v jednom klubu a doufám, že jich ještě co nejvíce přidám. Je to fajn, ale teď jsem hlavně rád, že se nám konečně podařilo přivézt nějaké body z venku. To byla alfa a omega našeho postavení tabulce. Nestačí vyhrávat jen doma, ale musíme vozit body i z venku.

📊 Nejproduktivnější Tygr aktuálního ročníku má za sebou už 4️⃣0️⃣0️⃣ startů v libereckém dresu. #BTL pic.twitter.com/CJnb80OJpd — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) October 10, 2023

Vy jste k tomu přispěl gólem i asistencí a bodoval jste v šestém utkání v řadě.

Když k tomu přispěji i já svými výkony, o to lepší. Ale určitě to není jen má práce. Mám v lajně dva mladý kluky, kteří mě tam hezky zásobují, a naopak když nahraju jim, jsou schopní šanci proměnit. Je to jedno s druhým.

Vyhovuje vám souhra s Faško-Rudášem a Rychlovským?

S Faškem jsem hodně hrál už vloni. Myslím, že už tehdy jsme si hodně sedli. Teď k nám přišel ještě Kuba a myslím, že se vzájemně doplňujeme. Oni to tam trochu víc odjezdí, já jim k tomu dodám malinko myšlenku a zatím nám to klape.

Když už jsme u mladých, osmnáctiletý talent Jaromír Pérez před sezonou vyprávěl, jak k vám vzhlíží a snaží se od vás učit. Jak vám taková role mentora sedí?

Ne že bych se už dostával do jiné části kariéry, ale je fakt, že jsem v hokeji už něco zažil, nějaké velké zápasy nejen v Česku, ale i v zahraničí a nároďáku odehrál, takže můžu předat nějaké zkušenosti, pomoct a poradit, když je zájem. Ale zase jsem nikdy nějaký obrovský mentor nebyl. Když někdo má zájem nebo vidím, s čím bych mohl poradit, ozvu se. Je to i vzájemný. Když řeknu názor, taky mě zajímá reakce druhé strany, jestli si nemyslí, zda jsem se nezbláznil.

Co říkáte na Pérezovy výkony?

Myslím, že pro celou naši organizaci je hlavně příslibem do budoucna. Je mu osmnáct let a už hraje extraligu, což je pro jeho růst bezvadný. Teď záleží na něm. Má tady veškerý servis od kondičního trenéra po skill kouče. Techniku má, v hlavě to má srovnaná. Jen ještě potřebuje malinko zesílit, což přijde s věkem, a bude v pohodě.

Foto: Vít Černý, ČTK Liberecká hokejová radost. Vlevo autor první branky Jakub Rychlovský, uprostřed Tomáš Filippi, vpravo Martin Faško-Rudáš.

Před sezonou se do Liberce vrátil kouč Filip Pešán, jehož dobře znáte. Je to pod ním jiné než před lety?

Máme delší tréninky! (směje se) Malinko se asi změnil, v hokeji i životě si přeci jen něčím prošel. Spíš se však posunul, má více zkušeností, které nám předává dál. S Filipem se známe dlouho, bavili jsme se spolu hodně už před sezonou. Dostávám od něj velkou důvěru, hodně času na ledě. A taky to musím jemu i celému týmu vracet, když tolik prostoru dostávám. A zatím jsem spokojený.

Vám po této sezoně v Liberci končí smlouva. Už tušíte, co bude dál?

Nevím a asi nikdo to neví. Zatím nejednám a čekám, co bude. Nechávám to na panu Spálenkovi. Všichni znají moje stanovisko.

Prozradíte ho?