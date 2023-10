Přestával jsem cítit nohu a pak to šlo ráz naráz. Český reprezentant o návratu k hokeji po operaci

Co přesně se vám zkraje srpna přihodilo?

S ploténkami jsem měl problémy už dřív, jenže v letní přípravě se mi to během tréninku zničehonic zhoršilo. Ani zpětně nevím o tom, že bych udělal nějaký špatný pohyb. Asi k tomu přispěla i větší zátěž v letní přípravě. Byl jsem z toho smutný, ale říkal jsem si, že je aspoň lepší, že k tomu došlo na začátku sezony než třeba v prosinci, což by mi sezonu narušilo daleko víc.

Vylekal jste se, když vám tělo vypovědělo službu?

Nešlo o nic náhlého. Přes víkend mě najednou začala bolet pravá noha a přestával jsem ji cítit. Když jsem v pondělí vlezl na led, zjistil jsem, že přes ni vůbec nejsem schopný bruslit. Šel jsem v liberecké nemocnici na vyšetření a naštěstí šlo všechno ráz naráz. Doktoři rychle odhalili příčinu a problém odstranili.

Zkoušel jste zjišťovat, jestli by nebylo možné se operaci vyhnout?

Vzhledem k tomu, že už jsem se s tím nějakou dobu potýkal, věděl jsem, co si můžu dovolit a jak můžu fungovat. V létě už se to dostalo do takového stadia, že už operaci nešlo oddalovat. Vůbec bych nemohl podávat výkon hodný profesionálního sportovce. Nebylo na výběr.

Dvouměsíční pauza byla dlouhá?

Bylo to na prd hlavně v tom smyslu, že jsem se strašně těšil na návrat do extraligy hned od jejího úvodu. Poctivě jsem se ale připravoval, abych se mohl vrátit co nejdřív, a nakonec se mi to podařilo relativně rychle. Jen doufám, že teď už zůstanu zdravý.

Trenér Pešán vás nešetří, v Českých Budějovicích i na Spartě jste odehrál přes 20 minut na zápas…

Doufám, že se na mě může spolehnout a budu jenom rád, pokud takovou porci minut budu dostávat a pomáhat týmu. Musím si to ale zasloužit výkony. Trenér navíc musí najít balanc, aby mě nezavařil. Jsou tam i další kluci, musíme rotovat. Není to jen o tom, že se vrátil Knot, tak ho budeme hrát co nejvíc, aby se cítil dobře.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ronald Knot.

Fyzicky jste vše zvládal bez problémů?