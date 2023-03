Líp trefený, je to na ukončení kariéry, prasárna, zlobil se Flynn. Úvod nazval tragédií

Ve čtvrtek jste v první třetině na branku vystřelili jednou, nyní jste na střely opět v úvodní části zaostali 2:8, čím to?

Spoustu věcí přehrajeme. Do brány máme dávat víc puků. Jsou tam od nás velcí borci a myslím, že tam někdo může něco protlačit. Ale vždy to přehrajeme a nic z toho pak není. Jen vyhozený puk za bránu a pak už je to zase těžký...

Stejný výsledek... V neděli nás čeká zápas o přežití. #BTL pic.twitter.com/i2ts1XrdLU — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) March 24, 2023

Je to už i záležitost psychiky?

Bylo by to úplně něco jiného za stavu 0:0. Zase jsme od prvního střídání prohrávali 0:1, což je tragédie. Přitom se na tohle zaměřujeme a stane se nám to zase. Už osmý zápas po sobě. To je šílený.

Co jste si tedy v tu chvíli pomyslel?

Už jsme jen kroutili hlavou, jak se tohle může znova stát. To je věc, která by se stávat neměla! Tohle udá tempo celému zápasu. Takhle by to určitě nemělo vypadat. Navíc už ikskrát za sebou.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Zleva Ethan Werek z Hradce Králové, Uvis Janis Balinskis z Liberce, brankář Liberce Jakub Neužil a Kevin Klíma z Hradce Králové.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Těžký začátek si tak prožil v brance Jakub Neužil, který chytal v play off v této sezoně poprvé. Co jste mu říkali?

Chtěli jsme ho povzbudit naším výkonem, dostat ho do varu, ale první rána z mezikruží, s tím moc dělat nemůže. Moc jsme mu nepomohli. Ale pak chytal parádně.

Jak těžko jste se v osmé minutě po zásahu Okuliara do hlavy zvedal z ledu?

Popravdě jsem to ještě zpětně neviděl, ale kdyby to bylo na hlavu líp trefený, je to na ukončení kariéry. Za mě to byla normální prasárna. Viděl jsem jeho pohled před tím, než mě sejmul. Víc bych to asi nekomentoval, to bylo něco šílenýho.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Zleva střelec branky Matěj Chalupa a Aleš Jergl z Hradce králové se radují z gólu.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Budete muset v pátém duelu taky přitvrdit?

Určitě, když nás tam řežou. Když někdo udělá takový zákrok, je tam od toho rozhodčí, aby držel nějakou lajnu. Ale jestliže to projde jednomu týmu, úplně vidím, že tomu druhýmu už ne... Ale hlavně musíme hrát náš hokej. Ještě jsme neukázali, co umíme.

Může z vás teď paradoxně spadnout tíha, protože prakticky už nemáte co ztratit?