Britský útočník Kirk po ukončení kontraktu s Arizonou posílil Litvínov

„Hledání posledního hráče bylo velmi dlouhé a nepříjemně se prodlužovalo. Nakonec se s příchodem Liama podařilo to, co jsme chtěli celé léto. Přišel kvalitní útočník, který je univerzální a schopný hrát jak na křídle, tak na centru,“ řekl klubovému webu sportovní manažer Tomáš Vrábel.

V roce 2018 si jej v 7. kole draftu NHL jako 189. hráče v pořadí vybrala Arizona a po něm odešel ze Sheffieldu do Peterboroughu do juniorské OHL. V sezoně 2020/21 při opatřeních při pandemii covidu v Severní Americe hrál nejdříve ve třetí švédské lize za Hanhal IF a potom se vrátil do Sheffieldu.