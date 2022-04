Litvínov uplatnil opci na brankáře Zajíčka a další čtyři hráče

"Všichni jsou členy širšího kádru. Jsou to mladí hráči, kteří mají určitou perspektivu do budoucnosti klubu. Věřím, že se o svou šanci v A-týmu poperou v přípravě na novou sezonu," uvedl generální ředitel Vervy Pavel Hynek.

"Líbí se mi zapojování mladých hráčů do A-týmu, ale samozřejmě na to musí mít výkonnost. Není možné zapojovat hráče jen proto, že jsou mladí, není to zásluha. Určitě dostanou šanci, ale musí si to vybojovat," uvedl trenér Vladimír Růžička.