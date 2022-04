Play off s mateřským klubem neudělal, přesto Růžička povede Litvínov dál

„Vláďa je jedním z nejzkušenějších trenérů u nás. Má za sebou úspěchy v extralize i nároďáku. Jsme rádi, že jsme se dohodli na pokračovaní a věřím, že pomůže týmu v nové sezóně k postupu do play off," uvedl generální ředitel Chemiků Pavel Hynek.

Kapitán olympijských vítězů z Nagan Růžička se na podzim loňského roku vrátil do Litvínova po 31 letech a poprvé jako trenér. Ani s ním na střídačce ale Severočeši podruhé za sebou nepostoupili alespoň do předkola play off.

„Jsem rád, že jsem dostal nabídku. Byla to pro mě jasná priorita a chtěl bych tady být samozřejmě více let. Sezona jednoznačně nedopadla dobře, protože jsme se nedostali do play off. Musíme se dobře připravit a v nové extraligové sezoně chceme uspět," prohlásil Růžička, jenž v tuzemské nejvyšší soutěži získal se Slavií dva mistrovské tituly a vedl i Chomutov a Hradec Králové.