Lotyšský reprezentant Jaks bude i nadále hrát za Litvínov

Sedmadvacetiletý Jaks přišel do Litvínova před rokem ze Soči a zařadil se mezi klíčové obránce Vervy. Ve 47 zápasech základní části nasbíral 25 bodů za osm branek a 17 asistencí, byl tak nejproduktivnějším bekem týmu. Ve třech zápasech play off přidal dvě asistence.

"Byla to pro nás jedna z priorit a jsme rádi, že se to povedlo. Navíc je to důkazem, že Janis byl spokojen po sportovní i životní stránce," uvedl trenér Karel Mlejnek.