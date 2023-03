Machovský chytil v Hradci šanci za pačesy

Nečekaný tah kouče Tomáše Martince se ukázal jako geniální „Změna nebyla původně v plánu, ale trenérský štáb se najednou rozhodl pro gólmanskou rošádu. Řekl jsem si, že je to moje šance, kterou se budu snažit chytit za pačesy. Play off je hodně o tom, jak se na něj člověk umí připravit a gólmanské řemeslo je tak z pětaosmdesáti procent především o hlavě," líčil Machovský.

Také díky němu se Hradec dostal po pěti letech do semifinále, gólman při oslavách postupu hrdě ukazoval na klubový znak „Naprostá pecka, zvlášť před vyprodaným hledištěm, které za námi stálo za všech okolností," mínil 29letý brankář, jemuž se na nové adrese okamžitě zalíbilo. „Přijali mě v Hradci všichni skvěle," ocenil.

„Jsem opravdu rád za to, že můžu v klubu být a oceňuji i jeho velkou flexibilitu v situaci, do níž jsem se dostal ve Finsku, kde mě nenechali chytat, ale ani nechtěli pustit jinam," doplnil Machovský, jenž zažil atmosféru extraligového finále už v Plzni i na Spartě. Teď by si ji rád zopakoval i na další štaci.