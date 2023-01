Majitel Pardubic vzpomíná na dobu, kdy byl klub na odpis. Teď si užívá, odtajnil další plány

Pohled na extraligovou tabulku se musí Pardubickým momentálně líbit. Klubu pomohlo, že angažoval Lukáše Sedláka ze zámoří, vyšel i trejd, kdy přivedl Tomáše Vondráčka. „Toho jsem měl vyhlédnutého delší dobu. Je to výborný kluk do kabiny, poctivý a dobře hraje oslabení. Jsem rád, že jsme tuhle výměnu udělali," tvrdí Dědek.

A co Lukáš Sedlák? „Rozdílový hráč, jeden z nejlepších centrů, které naše reprezentace má, tedy z těch, co stabilně nehrají NHL. Jsem rád, že ho extraliga dostala a mladší hráči se od něj něco naučí," hodnotí druhou z posil šéf extraligového lídra. V Příklepu přiznal, že počítá ještě s jedním trejdem a drobným doplněním. „Sezona bude ještě dlouhá, zranění přicházejí, jsou tu nemoci, takže kádr musí být široký."

Na jakou pozici bude ještě hledat Dynamo posilu? Na to se pokusil najít odpověď novinář Martin Kézr. „Myslím, že půjde o obránce. Pardubicím by pomohl jeden tvořivý bek, ale kde brát a nekrást. Na hráčském trhu to není jednoduché, ani klasických trejdů moc nebylo," upozorňuje hokejový expert. Zdůrazňuje, že ohledně hráčských výměn byl nejaktivnější Hradec Králové. „A Mladá Boleslav, ta k tomu byla donucena okolnostmi - proboha už něco dělejme," míní Kézr.

Dědek vysvětluje, jak to mají kluby s trejdy. „Jsou tam dva podtexty. Trejdy se týkají hráčů, kterým končí smlouva, tak si je kluby nechtějí nechávat. Nebo jde o hráče, kteří potřebují oživit. Krátkodobě, nebo do konce sezony. Je to běžné, že to v lednu přichází a trenéři zkoušejí oživit hráče," svěřuje se podnikatel stojící v čele klubu.

Oba hosté pořadu Příklep se shodují v tom, že se při vyrovnanosti extraligy musejí mít kluby na pozoru. Třeba od devátého místa směrem dolů předvídá, že kluby mohou mít starosti. „Není to žádná sranda. Připomíná to situaci Pardubic při nástupu Petra Dědka, byly tam namočené. Povedlo se ale přivést na konci ledna hráče, kteří tým probudili, šlápli do toho. To, co vypadalo, že může skončit sestupem, skončilo dobře," hodnotí Kézr.