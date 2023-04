Málem jsem byl za kopyto, říkal hradecký hrdina, jenž překazil zlaté oslavy

Poslední krok je nejtěžší. Může se stát cokoliv, takže my teď koukáme jen na zápas v Hradci. Co se bude dít dál, se uvidí. Ale když už jsme se historicky poprvé dostali do finále, tak by to kvůli lidem z Hradce bylo nefér, aby to skončilo 0:4. Jsme rádi, že se finále vrací zpátky. V Hradci bude plno, bude tam zase hukot. Lidi nás podporují, fandí nám na dálku a my jim za to děkujeme. A ty zápasy jsou vždy o kousek.