Marcinko napodobil Formana, šel do sprch. Asi ho vyndám, vtipkoval Moták

Vítěznou branku Třince vstřelil stejně jako při jeho první výhře v sérii Daniel Voženílek, jenž v polovině třetí části těsně před brankářem Jakubem Kovářem tečoval střelu Lukáše Kaňáka. „Skvělá bitva, pokračování těch tří předešlých zápasů. Pro nás důležité, že byli lépe mentálně připraveni, podali jsme důrazný výkon od začátku až do konce a byli jsme za to odměněni bodem," uvedl trenér Třince Zdeněk Moták.

Sparta do Ocelářů bušila marně. Domácí držel jistý Ondřej Kacetl. „Asi jo, když jsme prohráli," ušklíbl se trenér Sparty Miloslav Hořava. „Střely jsme tam měli, ale vyložené šance nikoliv. Jinak to bylo velmi podobné utkání, jako včera. Na jednoho góla se v play off ale těžko vyhrává. Bohužel jsme se nedokázali dostat do takových pozic jako Třinec při obou gólech. Málo jsme tam clonili. Včera se to dařilo, dneska ne. Kluci dřou makají naplno, ale je to hra a Třinec v tom byl dneska lepší," hodnotil Hořava.