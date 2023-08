Martin Růžička se chystá na šestnáctou extraligovou sezonou. Pořád mě hokej náramně baví, říká

V sedmatřiceti letech odehrál v minulé sezoně kompletní porci zápasů. V základní části všech dvaapadesát a dalších dvaadvacet při cestě Třince ke čtvrtému mistrovskému titulu v řadě v play off. „Těší mě, že dokážu být pořád platný. Že i v tomhle věku můžu dokazovat, že to jde hrát hokej na vysoké úrovni. A doufám v to, že to bude ještě nějaký čas takto pokračovat,“ řekl útočník, jenž úvodním zápasem sezony 2023/2024 na ledě Plzně (ve čtvrtek 14. září) vstoupí do své šestnácté sezony extraligové kariéry.

Tu začal 11. září 2005 v dresu Sparty Praha na ledě Liberce (2:3), od té chvíle nastoupil k 832 zápasům v české nejvyšší soutěži. Působil v zámoří i v KHL. „Už je to dlouhá doba,“ pousmál se Růžička, jenž do Třince přišel po třech letech ve Znojmě před sezonou 2009/2010 jako bránící křídlo.

Po Javorovým vrchem se z něj ale stal excelentní střelec a patří mu hned několik rekordních zápisů ve statistikách pětinásobných extraligových šampiónů (2011, 2019, 2021, 2022 a 2023). Je historicky nejlepším střelcem týmu (299 gólů), posbíral i nejvíce kanadských bodů (656). V nahrávkách mu na čelo, které patří Richardu Královi, schází pouze dvě gólové přihrávky (357).

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Útočník Ocelářů Martin Růžička se raduje z titulu.

V mistrovské sezóně 2010/2011 vytvořil rekord play off samostatné české extraligy, když nasbíral 33 bodů za 17 branek a 16 asistencí. „Já jsem se na čísla nikdy moc nekoukal ani necílil. Vždy mě zajímal výsledek týmu. Za ty roky to nějak přicházelo a uvidíme, jestli ještě bude přicházet dál. Nechci tím ale říct, že by mě ty rekordy netěšily. Naopak. Uvidíme, co přinese budoucnost. Třeba ty dvě nahrávky nejsou moc, ale taky to může klidně trvat pořádně dlouho. Doufám, že se mi povede i tento milník překonat,“ naznačil rodák z Berouna.

Pátý titul v řadě je obrovská motivace

O důvodech své hokejové dlouhověkosti má autor 329 extraligových branek a lídr historického pořadí nejlepších střelců vyřazovací části české extraligy (ve druhém zápase posledního finále na ledě Hradce Králové dal šedesátý gól v play off) poměrně jasno.

„Asi je to tím, že se v přípravě pořád držím toho, co funguje. Dlouhá léta dělám to samé a nic neměním. Reaguju jen na přibývající věk,“ usmál se Růžička a jedním dechem připouští, že připravit se na sezonu je pro něj každým rokem ale náročnější.

„Především ty první týdny po dovolené. Člověk po sezoně vypne a když se vrací, tak to bolí. Ale to je asi normální. Po čtrnácti dnech se to srovná a už je to tak nějak v pohodě. Jen to vstávání ráno z postele bývá někdy hodně dlouhé,“ přibližuje Růžička.

Výhodou podle něj je, že hraje v týmu, s nímž zažívá především vítězství a úspěchy. „Ta skvělá parta a to, co teď společně prožíváme je ta nejlepší motivace do další práce. Už nejsem nejmladší a kdo ví, kde bych byl, kdybych hrál v týmu, který by se pohyboval někde uprostřed tabulky. Naděje, že budeme zase úspěšní, mi hodně pomáhá. I proto mě hokej pořád tolik baví,“ přiznal Růžička.

Třinec vyhrál poslední čtyři dohrané sezony a v případě, že se mu to povede znovu, dorovná vsetínskou jízdu z devadesátých let, kdy Valaši vyhráli pět titulů v řadě (1995, 1996, 1997, 1998, 1999). Společně s vítězstvím v roce 2001 má Vsetín titulů šest. I tento extraligový rekord mohou Oceláři dorovnat.