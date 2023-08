Posila pro Kladno, Rytířům pomůže útočník Jarůšek

Jarůšek začal předešlou sezonu v rakouském Vorarlbergu působícím v mezinárodní lize ICEHL. V únoru se přesunul do Vítkovic, za které následně odehrál včetně play off 20 zápasů s bilancí čtyř branek a jedné asistence.

"S Kladnem jsem jednal už loni, ale tehdy to nedopadlo. Letos se to taky táhlo, přišly i jiné nabídky, ale rozhodl jsem se pro Kladno zejména kvůli rodině. Je to kousek z Prahy, navíc se tu hraje extraliga. Všechno převažovalo pro Kladno, takže jsem rád, že to klaplo a můžu tady být," řekl Jarůšek.