Místo aplausu nadávky. Nemohl jsem čekat, že mě fanoušci Komety pochválí, měl Mueller jasno

„Je to fantastický pocit. Byla to chlapská bitva dvou kvalitních mužstev. Kometa dokázala v sérii dvakrát dotáhnout naše jednozápasové vedení. Hrála tvrdě a bojovně. Potřetí jsme jí to už ale nedovolili," liboval si čtyřiatřicetiletý Mueller.

Rozhodující branku, jíž poslal Vítkovické do semifinále, dal v početní převaze. Byla to vůbec první využitá přesilovka ostravského celku ve čtvrtfinálové sérii. „Nedařily se nám tak, jak bychom si představovali. Takže jsem si říkal, že nastal čas, abychom to prokletí konečně zlomili. Povedlo se. Stále jsme se drželi našeho přesilovkového systému. Bylo jen otázkou času, kdy nám to tam spadne," usmíval se šťastný Mueller.