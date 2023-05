Mistrovské vzpomínky na litvínovskou pohádku. Parádní jízda, byl tam obrovský chtíč, líčí trenér

„Pohádka o černožluté popelce, má svůj happy end." Přesně těmito slovy komentoval úspěch Litvínova známý komentátor Robert Záruba. Na jaře roku 2015 se litvínovští hokejisté dočkali vytouženého triumfu, který před sezonou čekali jen největší optimisti. „Byl tam obrovský chtíč. Strašně nám pomohla skladba kabiny. Najednou ucítila tu šanci," vzpomíná Rulík.

Mistrovskou trofej tak po zásluze mohli hýčkat i zkušení hráči Jiří Šlégr, Martin Ručinský, Viktor Hübl či František Lukeš. „Právě tihle zkušení hráči věděli, že najednou mají tu šanci na něco, co jim za ty roky proteklo. Celé ty roky v Litvínově pracovali a hráli play off. Zkrátka to do sebe zapadlo," pokračuje sedmapadesátiletý bývalý hokejista.

Příklep s trenérem Radimem RulíkemVideo : Sport.cz

Finálová série proti Třinci byla vskutku vyrovnaná. Rozhodoval až poslední duel na ledě Ocelářů, kde Litvínov zvítězil 2:0. „Sedmý zápas může dopadnout tak i tak. Dorážka na 1:0, poté do prázdné branky a neuznaný gól nohou. To jsou milimetry, které rozhodují. Teď jsme s Pardubicemi o jeden gól prohráli, připomíná Rulík pardubický semifinálový krach v letošním ročníku. „V Pardubicích chyběla tak výrazná osobnost, jako byl třeba Ručinský v Litvínově."

Pro Rulíka se tehdy jednalo o první velkou trofej. „Ve snu by mě nenapadlo, že mě čeká taková kariéra," líčí Rulík. „Tenkrát jsme šli do Litvínova s Milošem Hořavou a s ním se mi spolupracovalo skvěle. Už v první sezoně se mužstvo zvedalo a ve druhé to byla parádní jízda," hodnotí rodák z Ostrova, který sám s aktivním hokejem skončil kvůli zraněním ve dvaceti letech.

Úspěšný trenér zároveň připomíná důležitost setrvání legendárního Martina Ručinského, který se velkou měrou podílel na historickém titulu. „Rozhodl se na poslední chvíli, že to ještě zkusí. Začali jsme přípravu v červenci a on se u nás ukázal druhý týden v srpnu. Netlačili jsme ho. Ale už po prvním týdnu řekl, že do toho půjde," vysvětluje důležitost bývalého manažera české hokejové reprezentace v týmu.