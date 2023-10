Moses režíroval obrat Komety. Hattrick mi zvedne sebevědomí, míní americký střelec

Třemi góly do liberecké sítě zdvojnásobil svoji dosavadní střeleckou bilanci. Netají, že mu adaptace na českou nejvyšší soutěž trvala o něco déle, než čekal. „Já i celý tým jsme ale zůstali v klidu a snažili se pracovat co nejlíp. Vyplatilo se. Oproti začátku sezony je na Kometě teď znát značný pokrok,“ těší ho.

Proti Liberci skóroval Moses dvakrát v přesilovce. Nejprve snížil v početní výhodě na 1:2 a poté vyrovnal. „Ve svých dřívějších působištích jsem střílel v přesilovkách hodně gólů. V Brně se mně to zpočátku nedařilo, avšak trenéři i spoluhráči mě nabádali, abych byl trpělivý. Obě přesilovkové branky padly po vydařených kombinacích. Musím vzdát hold za skvělou souhru svým parťákům,“ tvrdil.

Brněnský asistent Jiří Otoupalík Mosesovo střelecké probuzení ocenil. „Konečně mu to tam napadalo. Určitě měl v hlavě, že zatím trochu zaostával za očekáváním. Je super, že se mu proti Liberce takhle dařilo. Pomůže mu to do dalších extraligových duelů,“ předpokládal.