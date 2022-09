Moták už bude spát lépe. Jednoduchost nám přinesla úspěch, libuje si po první výhře třinecký kouč

Nadšení netajil také slovenský obránce Ocelářů Martin Marinčin. „Od začátku jsme tentokrát plnili na sto procent to, co jsme si řekli na předzápasovém mítinku. Trenéři nám naordinovali super taktiku. Prosadili jsme se zodpovědným výkonem. Po čtyřech zápasech bez výhry jsme si už žádné zaváhání nemohli dovolit," měl jasno.

Nepříliš povedený vstup do sezony prožívají i brněnští hokejisté, kteří nenavázali před svými fandy na nedělní dvoubodovou výhru v Liberci. „Dobře jsme do zápasu s Třincem vstoupili. Velká škoda, že jsme v první třetině nenavýšili vedení na 2:0. Šancí jsme na to měli dost. Ani v prostřední části se nám nedařilo v koncovce. A když jsme pustili soupeře v poslední dvacetiminutovce do vedení, umožnili jsme mu tím zaměřit se na tuhou defenzívu, kterou jsme hrozně těžko překonávali," posteskl si kouč Komety Martin Pešout.