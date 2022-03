Motákovo emotivní loučení s Olomoucí: Krásných, úrodných pět let s fantastickými lidmi

„Je to možné," reagoval 57letý rodák z Ostravy na otázku, zda bylo páté utkání předkola, které Olomouc prohrála 1:3 a tím ztratila celou sérii 2:3 na zápasy, poslední na střídačce Mory. „Je to možné," zopakoval s úsměvem na tváři, přestože mu do smíchu vůbec nebylo.

„Prožil jsem krásných pět let s fantastickými lidmi. Co ti kluci na ledě dokážou? To je zkrátka kouzlo. Myslím, že tak nějak to zpívá i nějaký rapper. Snad kromě Braňa (Konráda) a letos Krejči (Davida Krejčího) nemáme v kádru žádné hvězdy. Jsme malý klub, vlastně klubíček. Máme nejnižší rozpočet a když se nám někdo zraní, nemůžeme si dovolit přivést další hráče. Pracujeme s tím, co máme, maximálně nás doplní chlapci z první ligy. Přesto jsme třikrát udělali čtvrtfinále. Vždycky se povedlo ulovit někoho, kdo bezproblémově zapadl do týmu. Třeba Zbyňu Irgla nebo další. A ten mančaft šlape, jede bomby a kluci jsou úspěšní," rozpovídal se Moták.