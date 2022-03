Nevyšlo to, ale hlavu máme vztyčenou, řekl po vyřazení v předkole olomoucký Krejčí

„Bylo to pět vrovnaných zápasů a oba týmy by si zasloužily jít dál. Bohužel může jen jeden," soukal ze sebe viditelně zklamaný Krejčí.

Jste hodně zklamaný?

Jsem, to je jasné. Přijeli jsme s hlavou nahoře, chtěli jsme pro postup udělat vše a zase s hlavou nahoře odjet. Místo toho nám ale sezona končí. Za výkon v pátém utkání se rozhodně ale stydět nemusíme. Bohužel nám tam ze šancí nepadly góly. Na konci jsem měl velkou šanci, ze kterých mi to tam většinou padá. Teď to v důležitý moment odnesla tyčka. Mohlo to být jiné, možná chybělo i trošku štěstí.

Kde jste sérii ztratili, dá se takový moment vůbec najít?

Všech pět zápasů bylo opravdu vyrovnaných, oba týmy hrály obětavě, oba si zasloužily jít dál, bohužel může jen jeden... Je to škoda, nikdo by se nemohl divit, kdybychom postoupili my, i když netvrdím, že jsme byli lepší. Rozhodovaly detaily. Poslední zápas se mi moc líbil, pochválil bych i rozhodčí, že to nechali na nás, ať si to rozdáme mezi sebou sami na ledě.

Překvapilo vás, jak rychle Vítkovičtí po víkendu, kdy se prali s horečkami našli síly?

Tohle je play off, není to dětská hra. Ani nevím, jak bych to komentoval... Měli v kabině nějaké problémy, ale to my taky. A nikdo nic neříkal. O tomhle play off není, má se rozhodovat na ledě, ne v médiích.

I vám chyběli hráči. V posledním zápase třeba Jan Káňa...

A stěžoval si na to někdo? Ne. Porvali jsme se s tím. Nevyšlo to, ale hlavu máme vztyčenou.

Jaká byla sezona v Česku?

Je strašně brzy to hodnotit, zeptejte se mě třeba za týden, až si to nějak srovnám v hlavě. První myšlenky jsou takové, že jsem strašně rád, že jsem sem jel. Moc jsem si to užil, parta kluků v kabině byla super. Byl jsem blízko rodině, kamarádům. Tak nějak jsem si to představoval, akorát s trošičku jiným koncem. Nevím, omlouvám se, je fakt ještě brzo.

Budete sledovat další vývoj extraligového play off, nebo úplně vypnete?

To je těžký. Hned na další série se určitě dívat nebudu, protože jsme tam mohli být my. Zajímat mě asi bude až finále, to určitě skouknu.

V NHL za pár dní končí přestupní termín, máte možnost se tam vrátit?

Vůbec s nikým jsem se o tomhle nebavil, soustředil jsem se na Olomouc. Chtěl jsem dojít tady co nejdál, udělat pro to maximum. Co bude dál zatím fakt nevím. Jestli budu hrát, nebo ne... Teď si zajdeme s klukama někam, probereme to, pak se budu věnovat rodině. Uvidíme, co čas přinese.

Páté utkání předkola bylo posední pro trenéra Zdeňka Motáka, který by měl po sezoně zamířit do Třince. Jak se vám pod ním pracovalo?