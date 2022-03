Domácí nastoupili bez útočníka Adama Musila, který po úterním druhém zápase na jihu Čech skončil v nemocnici a v sestavě chyběli také bek Jan Zdráhal a forvard Ondřej Matýs. Zařadili se do ní útočníci Tomáš Urban a Tomáš Kaut, který strávil celou sezonu v prvoligovém Vrchlabí. Motor se musel obejít pro jednozápasový distanc v ofenzivě bez Jiří Ondráčka a naskočil Koláček. Jubileum oslavil bek hostů Jan Piskáček, který nastoupil k 500. zápasu v extralize.

Jako první ohrozil domácího Frodla Holec, na druhé straně si Hrachovina poradil s Říčkovou střelou. Ve 4. minutě po Camarově akci nepřekonal gólmana Motoru u pravé tyče Blümel. Vzápětí se hostí ubránili i při Gulašově trestu a Hrachovina vytěsnil Poulíčkovu ránu. V čase 10:09 se radovali z vedení hosté. Koláčkovi sice střela z pravého kruhu nesedla, ale puk prošel za přesouvajícího se Frodla. Hned ve svém premiérovém utkání v extraligovém play off tak oslavil branku.

Ve 14. minutě atakoval Říčka Vráblíka, Štencel na to zareagoval neadekvátně krosčekem do obličeje pardubického kanonýra a beka Motoru šel mstít Kousal. Štencel sice dostal trest na pět minut a do konce utkání, ale po při dvouminutových trestech i pro pardubické aktéry hráli domácí nejdříve dvě minuty v oslabení. Při něm mohl zvýšil Gulaš, jenže Frodl zasáhl proti jeho zakončení zblízka lapačkou. Při přesilovce Dynama nedokázali překonat Hrachovinu Cienciala ani Kaut a potom v 19. minutě neuspěl ani Paulovič díky obrannému zákroku Percyho.