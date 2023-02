Motor si po další porážce zahrává s osudem

Pro bronzový tým minulé sezony zůstanou brány play off uzavřeny. Pokud Jihočeši v pátek doma ale zvítězí nad Kladnem po 60 minutách, budou mít záchranu jistou. „Důležité je, že máme všechno ve svých rukou. Nezbývá než se pokusit doma uhájit třináctou příčku v tabulce," usoudil Novotný.

Nezvládnutí duelu s Rytíři by mělo pro budějovický klub zřejmě fatální důsledek. „Dostali jsme se paradoxně do situace, že budeme rádi, když nám za týden skončí sezona, než abychom čekali do půlky dubna na nevyzpytatelnou baráž," řekl kouč.