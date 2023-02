Sparta vyhrála šlágr, Hradec rekord nevyrovnal. Jágr dal gól, Rytíře to však nespasilo

Hokejisté Litvínova vyhráli v nedělním utkání 50. kola Tipsport extraligy nad Plzní 2:1. Sparta si poradila ve šlágru s Třincem 4:2, dvoubrankový náskok si Pražené vypracovali už v první třetině. Poražení přišli o naději na přímý postup do čtvrtfinále. Kladno doma nestačilo na Vítkovice. Za stavu 0:2 se sice trefil Jaromír Jágr, ale Rytíři těsně padli. Hradec Králové prohrál s Mladou Boleslav 3:4 po nájezdech. Bruslaři mají jistý postup do předkola play off. Karlovy Vary vyhrály nad Českými Budějovicemi 5:1. Na domácím ledě uspěla i Kometa Brno, která vyhrála nad Olomoucí 3:0.

Foto: Michaela Říhová, ČTK Jaromír Jágr z Kladna (vpravo) se raduje z gólu v utkání proti Vítkovicím.Foto : Michaela Říhová, ČTK