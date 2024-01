Muž toužící po KHL v Jágrově Kladně: Politiku neřeším, říká Smoleňák. Nepochopitelné, kontruje Koreis

Když pětatřicetiletý slovenský brankář vysvětloval zrod svého přesunu do Kladna, které se po zranění Adama Brízgaly poohlíželo po parťákovi k Landonu Bowovi, zmiňoval i jméno útočníka Rytířů Radka Smoleňáka.

„Oslovil mě Radek Smoleňák, se kterým se známe a jednání s Kladnem byla následně velmi rychlá, protože jsme se domluvili během pár hodin. Bylo to na poslední chvíli, protože jsem měl i jiné nabídky a už jsem chtěl opět chytat. Jsem rád, že jsem tady,“ říkal pro web Rytířů Hudáček, jenž v Česku už dříve chytal za Pardubice a Spartu.

Podstatně déle času ale strávil v KHL. Dohromady sedm sezon v Novosibirsku, Čerepovci, Spartaku Moskva, Dinamu Riga a Astaně. Když se právě Barysu předloni v létě upsal, vysvětloval to pro slovenskou RTVS takto:

„Řešil jsem morální dilema. Ale jestli já jako brankář nebo jakýkoli jiní hokejisté budeme hrát v KHL, myslím si, že to neovlivní, zda válka na Ukrajině bude, nebo nebude, a zda bude ruská agrese pokračovat, nebo ne.“

Po KHL Hudáček pokukoval i nyní. Nakonec ale kývl Rytířům, s nimiž ve středu po jednom tréninku vyrazil shodou okolností právě do Hradce Králové. Do zápasu nezasáhl, ze střídačky kryl záda Bowovi.

Foto: David Taneček, ČTK Brankář Július Hudáček z Kladna (vpravo) zdraví hráče Hradce Králové po utkání.

Kladno nakonec na východě Čech padlo 2:4, a když po zápase mezi novináře dorazil jeho kapitán Radek Smoleňák, víc než samotný duel se rozebíral právě příchod Hudáčka, na němž měl 37letý útočník podíl.

„Já koukám na nás, na Rytíře Kladno. Tak, abychom vyhrávali zápasy. Politiku popravdě vůbec neřeším. Kdybych měl hrát jenom s tím, kdo má stejné politické vidění jako já, tak by všechny týmy, kde jsem v životě hrál, vypadaly jinak. Pro nás je důležité to, že nám chce pomoct. Věřím, že nám určitě pomůže,“ cituje server hokej.cz Smoleňákova slova.

Více se do tématu politiky a sportu pouštět nechtěl.

„Já se omlouvám. Vím, že vás to zajímá, ale o politice se bavit nebudu. Řeším nás, abychom hráli dobře. Když někdo řekne, že chce za nás hrát a chce nám pomoct, tak jsem s tím oukej. Neřeším, kdo má jaké vidění světa, to je každého věc. Co se týče sportu, tak momentálně je mi to úplně jedno, protože my chceme vyhrávat. Jsem rád, že tady Hudy je,“ dodal Smoleňák.

To někdejší útočník a dnes hokejový expert O2 TV Sport Jakub Koreis má na situaci opačný názor.

„Je to špatně! Ten hráč před sezonou deklaroval, že preferuje angažmá v Rusku, které nakonec nepřišlo, a skončil na Kladně. Nedokážu si představit, jak někdo může jít hrát dobrovolně hokej do země, která hrozí naší západní civilizaci jadernými zbraněmi. Pro mě je to naprosto nepochopitelné,“ kroutil hlavou Koreis.

Skvělej @JKoreis29 ve studiu O2 TV ohledně angažmá Juliuse Chudáčka v KHL, respektive v @RytiriKladno. Díky za tenhle komentář.#TELH pic.twitter.com/Kfb5dMWtak — Venca (@Venca_sl) January 3, 2024

„Ještě bych přivřel oči, kdyby to byl 22letý kluk, který do té doby vydělával 50 tisíc, povedla se mu sezona a dostal nabídku za miliony. Ale že to má zapotřebí Hudáček?“ nechápe Koreis.