Místo KHL Kladno. Rytíře posílí slovenský brankář Hudáček

Pětatřicetiletého brankáře zlákal do Kladna kapitán Radek Smoleňák. „Bylo to na poslední chvíli. Měl jsem i jiné nabídky a už jsem chtěl chytat. Rytíři už dlouho nehráli play off a já bych k tomu cíli chtěl pomoct,“ uvedl Hudáček po středečním prvním tréninku.