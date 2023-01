Prohrávali jsme pořád. Každé tři body jsou pro nás zlaté, kvituje brněnský kapitán Zaťovič

Zápas určitě pro vás nebyl tak jednoduchý, jak napovídá výsledek. Souhlasíte?

Měli jsme výborný začátek. Hráli jsme aktivně a myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Byly to sice nervy, ale tři body z venku jsou super. Chtěli jsme je a jsme rádi, že se to povedlo.

Venku jste vyhráli po dlouhé době. Je to velká úleva?

Tak se na to nedívám. Prohrávali jsme pořád. Pro nás jsou proto každé tři body zlaté a je jedno z jakého utkání. Musíme na to navázat.

Lepší se něco ve vaší hře, třeba v obranném pásmu, kde vám chyběl důraz?

Foto: Luděk Peřina, ČTK Zleva Andrej Kollár z Brna a brankář Olomouce Branislav Konrád.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Dnes jsme byli dobří hlavně ve středním pásmu a hráli aktivně.

Trefil jste se po dlouhých dvaceti zápasech střeleckého půstu?

Jo. Odrazilo se mi to od bruslí. Je mi to ale jedno. Vyhráli jsme, a to je důležité. O moje góly nejde. Pochopitelně, když je budu dávat, budeme mít větší šanci na výhru.

Skvěle vás podržel gólman Dominik Furch...

Určitě. Byl výborný. Doufám, že mu to také pomůže, aby chytl fazónu, měl nějakou šňůru. Musíme si pomáhat všichni navzájem.

V posledních týdnech se od vás trochu odvrátili fanoušci. Vrátí se to teď do starých kolejí?

Nevím. Je to pro nás těžké. Bojujeme s prohrami a lidem se to samozřejmě nelíbí. Děláme však co můžeme, doufáme, že se to otočí a dostaneme je zpátky na svoji stranu. Chápu, že jsou naštvaní. Potřebujeme makat, bojovat jako dnes, vyhrávat, abychom jim dělali radost a dostat je tak zpátky do hlediště.

Po zápase, kdy vám děkovali, to vypadalo to, že vám odpustili...

Těžko říct. Bylo jich tady dost, byli slyšet. Snad se ostatní přidají a budeme se zvedat.

Podporu fanoušků budete potřebovat i v pátek, kdy vás v Bratislavě čeká speciální zápas s Třincem pod širým nebem. Co od toho čekáte?

Nikdy jsem něco takového nehrál. Jsou však i tam tři body do tabulky. Je třeba se tedy připravit tak, abychom je brali. Věřím, že přijde hodně lidí a my je zase potěšíme.

Umíte si představit, jak moc jiný ten duel bude?