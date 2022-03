Na kanadské body nebo podobné blbiny už se nehraje, ví před startem předkola vítkovický Krenželok

„Čekám vyrovnanou sérii. A to z několika pohledů. Je to skoro derby, v Olomouci hraje spousta našich odchovanců, což té sérii dodává další šťávu. A není to jen o hráčích, je to i o členech realizačního týmu," připomněl trenér Vítkovic Miloš Holaň, že na druhé straně bude stát někdejší vítkovický kouč Zdeněk Moták. „Přiznám se, že jsem si v koutku duše přál Kometu a vyřadit ji, protože dělá problémy Vítkovicím delší dobu," pousmál se Holaň.

Bývalý skvělý obránce po nepodařeném úvodu sezony dovedl Vítkovice na osmou pozici po základní části se ziskem 87 bodů. „Myslím, že na začátku sezony nám tohle nikdo nepředpovídal. Od půlky sezony jsme ale byli v osmičce, pohybovali jsme se i kolem pátého místa. Za mě hodně úspěšná základní část. Jak podle umístění, tak z pohledu získaných bodů," uvedl Holaň.

Základní část je už ale zapomenuta. Nyní Ostravany čeká nová výzva. Porazit soupeře z Hané a potvrdit postavení v první osmičce. „Věřím, že máme mužstvo na to, aby se nám podařilo projít do toho opravdového play off. Ne, že by předkolo bylo něco zcela odlišného, ale play off, to je těch osm nejlepších. Tam se dá pak udělat velký výsledek," poukázal Holaň, který kromě střelce Dominika Lakatoše nebo brankáře Aleše Stezky bude hodně sázet i na aktuálně první obrannou dvojici, kterou tvoří Alexej Solovjev a Ruslan Pedan.

Série HC Vítkovice Ridera – HC Olomouc Pátek 11. března (17 hodin): Vítkovice – Olomouc Sobota 12. března (17 hodin): Vítkovice – Olomouc Pondělí 14. března (17 hodin): Olomouc – Vítkovice Úterý 15. března: Olomouc – Vítkovice Čtvrtek 17. března: Vítkovice – Olomouc

Ruští obránci to mají v těchto dnech extrémně těžké. Z ozbrojeného konfliktu na Ukrajině jsou podle slov sportovního manažera Romana Šimíčka velmi nešťastní. „Doba není dobrá, je válka. Odvádí to jejich mysl od hokeje. Já ale věřím, že kluci to na tu potřebnou dobu pustí z hlavy. Vždycky apeluji na hráče, že v play off musí v uvozovkách stranou i rodina. Je to vyvrcholení sezony, kterému se musí podřídit všechno. Sebemenší detail, rozptýlení, moment nekoncentrovanosti mohou rozhodnout," zdůraznil vítkovický trenér.

Play off je hokejová radost

Útočník Lukáš Krenželok, který přinejmenším v úvodu předkola ponese místo zraněného Romana Poláka na hrudi kapitánské céčko, očekává od souboje s Olomoucí dramatickou a emotivní sérii. „Bude to boj. Oni mají dobrou obranu. My ale také. Bude se to lámat v přesilovkách. Oba týmy jsme takoví urpuťáci. Čekám vyrovnaný boj," přemítal.

Výhodu dvou úvodních zápasů doma mají osmé Vítkovice (v pátek a v sobotu od 17 hodin). „Pokud to doma uhrajeme, pak je to výhoda. Když se prohraje první zápas, zůstáváte doma, ale už jste pod tlakem, že se opravdu musí. A ono se vážně musí, protože se hraje jen na tři a není to sranda," zdůraznil Krenželok.

V Olomouci hraje hned několik vítkovických odchovanců. O to bude souboj těchto klubů pikantnější. „Je to zpestření. Neviděl bych v tom nějakou nevraživost. Nakonec to, jestli se známe nebo ne, stejně nebude hrát roli. V play off neznáte nikoho. Naopak se známým řežete na ledě ještě více a pak si to po sezoně dlouho vysvětlujete," smál se zkušený útočník Vítkovic.