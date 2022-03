V play off půjdeme na krev, slibuje kapitán Komety. Finance v ruské bance neřeší. Věřím šéfovi, tvrdí

Věří, že si Kometa odveze z Liberce aspoň jednu výhru. „Dostali bychom tak soupeře pod tlak. A byla by to skvělá pozvánka pro naše fandy na odvety v naší aréně. Ani teď, když už lidi mohou na hokej chodit bez omezení, jsme ještě neměli doma vyprodáno. Kéž by v pondělí byl úplně plný dům. Byla by to naše velká výhoda," doufá ve vydatnou podporu brněnských příznivců.