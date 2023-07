Na led vyjeli i hokejisté Pardubic, kteří budou hlavním favoritem na titul

Hráči se na led těšili. "Je to zase něco jiného oproti tréninkům v létě a tomu drilu, který jsme zažili v červnu a v červenci. Jsme rádi, že jsme konečně na ledě, že jsme dostali puk a můžeme dělat to, co nás nejvíc baví. Člověk si jen musí zase zvyknout na ten pohyb. Je to něco jiného oproti běhu nebo nějaké činnosti v létě," uvedl v nahrávce pro média kapitán Patrik Poulíček.

"Chvilku trvá, než si tělo zvykne a člověk ten pohyb zkoordinuje. Musíme potrénovat kondici na ledě a herní kondici, která nás bude čekat v následujících měsících," doplnil Poulíček.

Mužstvo, které předchozí sezonu ukončilo v semifinále porážkou v rozhodujícím sedmém utkání proti pozdějšímu šampionu Třinci, posílil po minulé sezoně útočník Martin Kaut ze San Jose. "Jsem strašně rád, že jsem se mohl vrátit zpátky do Dynama. Z mládeže znám i pana Varaďu, takže vím, že je to náročný a přísný trenér. Myslím, že přesně tohle potřebuji, abych se mohl zlepšovat. Byl to také jeden z důvodů, proč jsem se do Pardubic vrátil," řekl již dříve Kaut.

Můžete odpověď vypípat? Reagoval Jakub Klepiš na otázku, jaký byl první trénink na ledě. Kdy se připojí Jágr?Video : Sport.cz

První zápasovou konfrontací pro Dynamo bude ve čtvrtek 10. srpna v Chrudimi souboj proti pardubickému B-týmu. Dále už budou následovat duely výhradně proti zahraničním soupeřům.