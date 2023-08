Na rok jsem si odskočil a užívám si, že jsem zpátky, řekl k návratu do Třince obránce Kundrátek

„Byl jsem moc rád, že tahle nabídka přišla. Hokejově jsem tady vyrostl, od čtrnácti let jsem byl v Třinci. Je to návrat do míst, kde to velmi dobře znám. Na jeden rok na rok jsem si odskočil do Brna a teď jsem zase zpátky v Třinci," řekl 33letý obránce, jenž za Oceláře odehrál v minulosti v šesti extraligových ročnících 207 utkání (20 gólů+50 asistencí).

Návrat bronzového medailisty z mistrovství světa v roce 2022 do Slezska byl součástí výměny za slovenského útočníka Tomáše Marcinka a obránce Lukáše Kaňáka. Jako vysvobození z nepovedeného angažmá v Kometě tenhle trejd ale reprezentační bek nebere. „Určitě ne. Tahle možnost prostě přišla a já jsem za ni moc rád. Rozhodl jsem se tak i kvůli rodině. Máme to tady rádi," popsal Kundrátek, jenž si v minulé sezoně poprvé v kariéře vyzkoušel, jaké to je proti Třinci hrát.

V základní části extraligy proti svému osudovému klubu nastoupil ve třech zápasech včetně utkání pod otevřeným nebem v Bratislavě. A pokaždé z toho byla vysoká porážka (2:7, 1:6 a 1:5). „Shrnul bych to tak, že to pro mě bylo hodně nepříjemné," prohodil Kundrátek. „Třinec má velkou kvalitu i zkušenosti, což následně ukázali i v play off. Bylo to velice nepříjemné proti nim hrát."

Brno vypadlo v play off ve čtvrtfinále, naopak Třinec znovu došel až na vrchol. Počtvrté v řadě. „Sledoval jsem je. Na čtvrté semifinále proti Pardubicím jsem přijel do Třince osobně, ale chudáci prohráli (0:2), tak jsem si řekl, že to stačí a už jsem raději zůstal doma u televize," pousmál se reprezentační bek.

Šampionát v Praze je velké lákadlo

Dres s drakem na prsou budou nově oblékat také Kundrátkovi synové Hudson (8 let) a Jagger (6), které má s kanadskou manželkou Alannah. „Minulou sezonu hráli v Přerově, teďka budou tady v Třinci. Máme tu pronajatý dům, takže se sem všichni vrátíme," přiblížil dvojnásobný český extraligový šampion z let 2021 a 2022.

Oba extraligové tituly získal Kundrátek pod trenérem Václavem Varaďou, který se stejně jako obránce se zkušenostmi z NHL i KHL po sezoně 2021/2022 s Třincem rozloučil. Nově vede Pardubice.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Obránce Tomáš Kundrátek během tréninku na kempu hokejové reprezentace.

„Tým se pochopitelně trochu změnil, ale ten základ tady pořád je. Jsou tady jiní trenéři (Zdeněk Moták a Vladimír Országh), ale také oni jsou moc kvalitní. To, že jsem zpátky si moc užívám," zdůraznil účastník dvou olympijských her a čtyř světových šampionátů, včetně dvou posledních ve Finsku a Lotyšsku.