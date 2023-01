Na silnici opatrně, na ledě jak formule. Taková série je pro mě unikát, říká lídr Flynn

„Denně v autě strávím tak šest minut," culil se 23letý útočník. „Jezdím svižně, ale řekl bych, že bezpečně. Jsem si vědom toho, co se na silnici může stát, opatrnost musí být," přiznává.

Na ledě však v posledních utkáních připomíná nezastavitelnou formuli. V závěrečném měsíci minulého roku nastřádal třináct kanadských bodů za šest gólů a sedm nahrávek. A reprezentační formu si drží i v novém roce. V posledních jedenácti duelech nasázel jedenáct branek.

🙌 Pozice nejlepšího střelce týmu, umístění v elitní desítce celé @telhcz, osobní rekord. Oscarovi s v Liberci líbí! 🤩🔽 #BTL 🗣🎙 https://t.co/Abp8wgbiFB pic.twitter.com/EaZzLiRBIp — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) January 17, 2023

„Takovou sérii jsem měl naposledy snad jen jednou někdy v juniorce a předtím možná ještě jako mládežník, ale v seniorském hokeji jde pro mě o unikát," vykládá momentální tahoun severočeských hokejistů. „Možná teď na mě bude větší tlak, ale za mě lepší, než kdyby nebyl žádný. Jsem za to vděčný," říká Čech narozený z Anglie, který teď dostává ve druhé formaci vedle Frolíka a Najmana více prostoru.

Oscar Flynn pokračuje ve své životní sezóně! 🤩 Touto pohotovou ranou využil přesilovou hru a vyrovnal zápas proti Karlovým Varům. 💥 #BTLKVA #TELH pic.twitter.com/hLQcmBDeAN — Tipsport extraliga (@telhcz) January 15, 2023

„Nejvíc se to asi projevuje na icetimu, přesilovkách a dalších důležitých situacích, při kterých se na hráče třetí čtvrté lajny nedostává, například když do konce zbývají dvě minuty," vysvětluje Flynn.

Bude muset za čerstvý úspěch v podobě vítězství v projektu Náš lídr přispět do týmové kasy? „Doufám, že ne, už jsem do kasy dal hodně peněz. Když tak budu parkovat někde jinde, aby to nikdo neviděl," vtipkoval hokejista s reprezentační formou. Naposledy hrál v národním týmu před dvěma lety na Švédských hokejových hrách a o další pozvánku si svými výkony říká.

„Samozřejmě by to bylo hezký, ale nějak speciálně na to nekoukám. Soustředím se na Liberec, abychom sbírali body. Samozřejmě by to bylo super, ale když žádná pozvánka nepřijde, svět se nezboří," má jasno odchovanec Mladé Boleslavi.