Nadějný hráč vyhlíží draft. Není den, kdy by mi nevolal někdo ze skautů, přiznává trenér

Dvořák si o místo v A-týmu řekl povedenými výkony v juniorce, odkud se rychlostí blesku podíval do české nejvyšší soutěže. „Od tréninků bylo vidět, že na to má. Role se mu malinko zvětšovala. Měli jsme spolu spoustu hovorů. Ze začátku jsme po něm chtěli jenom defenzivu a jednoduchost. Pak už jsme uvolňovaly stavidla, aby mohl v útoku přečíslovat," líčí Augusta.

Skvěle zapadl i mezi zkušené hráče v kabině, což pro nové mladé tvář obvykle bývá problém. „Pro mladého kluka totiž není jednoduché naskočit nejen do zápasů, ale i do kabiny. I věkově se v kabině řeší jiné věci. I když jsme tam měli spoustu mladých kluků, tak to pro něj nebylo jednoduché. Velice dobře se s tím popasoval," pokračuje.

Dvořák dokonce mohl figurovat v nominaci stříbrné dvacítky na nedávném MS v Kanadě. Kvůli nešťastnému zranění klíční kosti však o jeden z dosavadních vrcholů kariéry musel zapomenout. „Řešilo se, jestli to hned bude operativně. Čekali jsme, že když je to mladý kluk, tak se to bude dobře léčit. Bohužel to tak nebylo. Museli mu to znovu odoperovat. Teď už by měl být stoprocentně v pořádku," věří Augusta.