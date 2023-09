Naplno se rozjede hokejová extraliga. Největší favorité se představí na domácím ledě

Pardubičtí naznačili svou sílu již v přípravě, během níž si vedli velmi dobře i v Lize mistrů. „Jsme hrozně rádi, že už se start sezony blíží. Věřím, že budeme úspěšní a budeme dělat fanouškům radost výkony i výsledky. Spousta týmů posílila, vrátili se jim někteří hráči, sám jsem na ten start soutěže zvědavý. Začátek bude určitě hodně vyrovnaný a nervózní. Všichni chtějí uhrát body, které jsou k dispozici, každý bude mít plno sil, bude to určitě vypjaté, jak budou chtít všichni dobře začít. Postupně bude asi vidět, kdo hraje o jaké pozice v tabulce, my uděláme maximum, abychom se pohybovali v té špici tabulky,“ prohlásil Varaďa.

Jako první prověří největšího aspiranta na zlato Litvínov. Severočeši dali jasně najevo, že touží opustit suterén tabulky. „Máme jedno z nejmladších mužstev a věřím, že budeme velmi dravý tým. Houževnaté mužstvo, které bude hýřit sebevědomím a které, ať už zápas dopadne jakkoliv, tak si řekne, že do toho dalo sto procent. Každá sezona se vyvíjí v nějakých sinusoidách a budeme věřit, že bude co nejméně nějakých hlubokých propadů,“ uvedl trenér Karel Mlejnek.

Sparta touží zakončit sezonu, v níž slaví 120 let od založení klubu, vysněným titulem, na který dosáhla naposledy v roce 2007. „Cíle jsou jasné. Budeme se snažit o to, abychom se dostali do finále a abychom vyhráli titul. Myslím si ale, že nejsme jediný mančaft, který se o to bude snažit. Na druhou stranu nemá cenu se koukat až tak daleko. Potřebujeme odstartovat dobře sezonu, což se nám loni moc nepovedlo a pak jsme to museli dohánět,“ připomněl kapitán Michal Řepík. „Zaměřujeme se na denní práci. Každý zápas, každý den se chceme zlepšovat,“ doplnil trenér Gross.

Jihočeši měli naposledy nejkratší sezonu v soutěži. Skončili třináctí a uzavřela se tak pro ně už po základní části. „Musíme mít konzistentní výkonnost, abychom byli spokojení my, trenéři, a hlavně fanoušci. Myslím, že je tým doplněn natolik, abychom mohli udělat úspěch. Je potřeba, aby v týmu někdo odváděl černou práci. Když budeme hrát proti velkým týmům, je potřeba si pomoct jinými věcmi, které na ty týmy fungují. Je důležité, abychom všichni táhli za jeden provaz. Každý si musí plnit svoji roli. Krásný příklad tu byl před dvěma lety, kdy to každý plnil a vrátilo se nám to v podobě bronzových medailí,“ připomněl kapitán Milan Gulaš.

Vydatně posilovala rovněž Kometa, kterou čeká konfrontace s Hradcem Králové. „Bude to nejlepší extraliga za posledních dvacet let. Všechny týmy skvěle posílily, mají kvalitní hráče. Hodně se mluví o Spartě a Pardubicích, nezapomeňme ale na Hradec, Vítkovice a další. My se chceme každý den při tréninku zlepšovat a posouvat výkonnost výš a výš, abychom sezonu hráli co nejdéle a zahráli si o pohár,“ podotkl trenér Patrik Martinec.

Toho hned na úvod čeká rodinný souboj proti týmu bratra Tomáše, který šéfuje střídačce Mountfieldu. „Snažili jsme se v přípravě co nejlépe připravit na začátek sezony a využít každý den k tréninku po té poměrně velké obměně v kádru, aby noví hráči dobře zapadli. Jak na tom skutečně jsme a jestli jsme dobře připravení na sezonu, uvidíme v pátek,“ řekl Tomáš Martinec.

Semifinalista minulého ročníku Vítkovice hostí Karlovy Vary. „Teď to prostě všechno začíná, teď to všechno vře. Na začátku sezony má každý dost sil. Bude to velký boj o každý centimetr ledu obecně, v každém zápase. Kdo do toho nedá všechno, bude to pak těžko dohánět. Hlavy musí být nastaveny a já věřím, že naši kluci to v sobě mají. Taky se už na to těší. Čeká nás obrovský boj od prvního buly. Nikdo nám nedá nic zadarmo. Přijede kvalitní soupeř, který měl kvalitní výsledky v přípravě. Tady to všechno bereme v potaz, ale my musíme mít zdravé sebevědomí,“ zdůraznil na klubovém webu trenér Ostravanů Miloš Holaň.

Karlovy Vary vyhrály v přípravě osm z devíti zápasů a ani v jednom případě neinkasovaly více než dvě branky. Západočeši jsou si ale dobře vědomi, že pro start extraligy to nic neznamená.

„Nelze srovnávat přípravu s ostrým startem do extraligy, tam nás to teprve svlékne donaha,“ řekl trenér David Bruk. „Máme těžký los. Z prvních třech zápasů jedeme dvakrát na Moravu a máme doma Brno. Víme ale, že lehkých zápasů v lize není, a myslím si, že jsme schopni porážet kohokoliv,“ doplnil jej kapitán Jiří Černoch.

Hokejisté Liberce vstoupí do sezony soubojem s regionálním rivalem Mladou Boleslaví, kterou v přípravě dvakrát porazili a navíc neinkasovali ani gól. „Zápasy v přípravě a na začátku ligy jsou nebe a dudy. Ať bychom vyhráli, nebo prohráli, nedá se hodnotit, jak může dopadnout první souboj. Bude to úplně jiná story a čeká nás jiná Boleslav,“ odtušil kouč Pešán, jenž se na libereckou střídačku postaví v extraligovém duelu poprvé od konce dubna 2019 a finálové porážky s Třincem.

Bruslařům minulý ročník nevyšel a touží po nápravě. „Jedním z prioritních úkolů je pro nás zlepšení produktivity, protože herně si myslím, že to už v minulé sezoně nebylo úplně špatné. Ale právě nízká produktivita silně ovlivnila výsledky zápasů a v návaznosti na to i umístění v tabulce. Pokud produktivitu zlepšíme, tak věřím, že nás to dovede do klidnějších vod, než v jakých jsme byli minule,“ řekl trenér Jiří Kalous.

Hanáci, kteří vyzvou na úvod Kladno, vstoupí do desáté sezony od návratu do extraligy. „Polovina předešlé sezony nám vyšla a myslím, že i herně to bylo dobré. Především v tom bychom chtěli pokračovat. Chceme, aby diváci byli spokojeni, aby se jim to líbilo. Klíčová je konzistence výkonů. Když tam bude, potom můžeme pomýšlet třeba i na semifinále. Musíme však být pokorní a jít po malých krůčcích,“ zdůraznil trenér Jan Tomajko.