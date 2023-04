Růžička přiblížil Třinci finále a v závěru krotil emoce: Někdy musíme vychladnout

Fotogalerie +13

Rekord se přibližuje. Je to příjemný bonus?

Jéžišmarjá... Tohle je samozřejmě je příjemné, ale v tuhle chvíli tuhle věc moc neřeším. V klubu nám jde o to, abychom byli úspěšní hlavně jako tým. Jednou to padne mně, příště někomu jinému. Je skvělé, že to nestojí na jednom hráči.

Milimetrově přesné zakončení Martina Růžičky mezi clonícími hráči a Třinec obrací zápas na svou stranu! 😱🎯#PCETRI #TELH pic.twitter.com/zi1k45VxlO — Tipsport extraliga (@telhcz) April 10, 2023

Střelou z úhlu při vašem prvním gólu jste ale překvapil úplně všechny.

Mířil jsem mezi nohy Ferymu (Davidu Musilovi). Se štěstím to tam padlo. Já už jsem nečekal, že dostanu přihrávku od Arona Chmielewskiho. Ale nakonec se z toho vyklubal gól.

Poté jste v přesilovce využil toho, že Sedlák sprintoval na střídačku pro novou hokejku. Zaskočilo vás, že nezůstal na ledě?

Foto: David Taneček, ČTK Brankář Pardubic Roman Will dostává gól v pátém semifinále..

Všiml jsem si toho, ale na tohle rozhodnutí se musíte zeptat jeho. My se snažili využít, že jsme hráli chvilku pět na tři. Šli jsme hned do střely a naštěstí to tam spadlo. Za dvě trefy jsem rád. Ale nejlepší bude, když se nám povede dotáhnout sérii do vítězného konce. To budu nejšťastnější.

Přesilová hra Ocelářů trvala pouhých 11 vteřin... 🤯 Martin Růžička totiž opět rozvlnil síť pardubické svatyně a Třinec vede už o dvě branky! 🏒🔥 #PCETRI #TELH pic.twitter.com/kcWXBes21b — Tipsport extraliga (@telhcz) April 10, 2023

Poprvé v sérii vyhrál tým, který inkasoval jako první. Je tahle otočka cenná?

Určitě. Ne vždycky se opakuje historie, nám se podařilo uspět, i když jsme dostali první gól. Dynamo nás v první třetině hodně tlačilo, ale snažili jsme se zůstat v klidu. Pardubice jsou ve všech zápasech aktivní, hrají skvěle. Ale něco jsme si k tomu o přestávce řekli.

Klíčem k úspěchu opět byla neutuchající bojovnost, souhlasíte?

Je to play off, takhle hrajeme pořád dokola. My ani Pardubice se v tomhle směru nešetříme, každý tam nechává všechno. Na konci dne se ukáže, kdo nakonec vyhraje. Už se nemáme moc čím překvapit. Je to o detailech, které je potřeba dělat dobře.

Zápas se postupem času dost vyostřil. Nešel někdy trochu za hranu?

Viděli jsme se popáté během pár dnů. Tohle je play off. Ale nijak zákeřné mi to nepřijde, je to v rámci pravidel. Oba týmy chtějí vyhrát a vědí, kde jsou silné stránky soupeře, takže každá přesilovka může být klíčová.

Nebylo těžké udržet emoce, když například pardubický Vondráček sekl brankáře Kacetla přes betony?

K emocím to svádí. Ale rozhodčí vzali situaci do svých rukou. A Káca je skvělý a něco vydrží. (usmívá se) Měli jsme z toho přesilovku.

Umíte zůstat v klidu i při vyhrocených situacích? Po závěrečné siréně jste odtrhával z potyčky Kurovského.

Bylo to potřeba. (směje se) Určitě nechceme dostat ještě nějaký zbytečný vyšší trest. Emoce jsou na ledě samozřejmě velké, chceme si v potyčkách pomáhat, ale v určitých momentech musíme vychladnout.

Budete teď před šestým zápasem také trochu krotit euforii?