Naše hra je pro soupeře frustrující, ale nestojíme celý zápas ve středním pásmu, říká třinecký Daňo

Trefil se ve třetím utkání finále, kdy uspěl sám proti Matěji Machovskému. Třinec díky jeho gólu vyhrál nad Hradcem Králové 1:0, získal třetí výhru a v neděli může rozhodnout o čtvrtém mistrovském titulu v řadě.

Na gól jste zase čekal hodně dlouho. Oddychl jste si?

Nevím, kolik zápasů to bylo, ale samozřejmě to těší. A ještě v tak extrémně důležitém zápase. Konečně mi to tam konečně padlo a mohl jsem týmu pomoci i takovým způsobem. Jsem za to vděčný.

Marko Daňo se dostal do úniku a zkušeně si poradil s Matějem Machovským! 💣🔥 #MHKTRI pic.twitter.com/CKzl3s2Jxm — Tipsport extraliga (@telhcz) April 22, 2023

Co se vám honilo hlavou, když jste jel sám na gólmana?

Aby mě nedojel ten bek. (smích). A samozřejmě taky to, abych tu střelu po blafáku do bekhendu zvedl jen nad beton a ne do lapačky. Povedlo se a nakonec to byl vítězný gól.

Váš krajan Richard Páník teď v Ostravě v zápase proti Česku uspěl proti Šimonu Hrubcovi zajímavým zakončením špičkou čepele. Troufl byste si na to?

Viděl jsem to. Byli jsme spolu v přípravě před mistrovstvím světa 2019 v Michalovcích a tam to taky udělal. Zkoušel jsem trochu jiný blafák jednou rukou, ale v této situaci se to nedá. V té rychlosti je to velmi náročné, klobouk dolů před ním, že něco takového vymyslel. Já jsem spokojený s tím, že mi v té rychlosti vyšla klička do bekhendu a že jsem ji stihl i zvednout.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Radost třineckého Marka Daňa z úvodního gólu třetího finále.

Do nájezdu vás vyslal žabičkou Aron Chmielewski. Viděl vás, nebo jste si zakřičel?

Křičel jsme na něj, ať mi to dá o mantinel, ale on se rozhodl hodit to středem. Na chvíli jsem ten puk ztratil, ale dal jsem hokejku na led a přistálo mi to na bekhend. Pak už jsem šlapal s hlavou dole a snažil jsme se utéct tomu bekovi. Naštěstí mě nedobruslil, dokázal jsem si puk zakrýt a zakončení konečně propadlo za brankáře. Byl to super zápas od všech. Káca (Ondřej Kacetl) má čisté konto, takže opět výborný výkon. Těšíme se na zítřek.

Šedesát minut to vypadalo, že je hodně těžké dát gól. O čem to svědčí?

Že gólmani chytají výborně, protože šance jsou na obou stranách. My jsme naši šanci využili a pak jsme to zavřeli, zablokovali všechny střely a v důležitých momentech nás podržel Káca. Na konci zápasu v přesilovce měli dobrý signál, zahráli to zpoza branky o mantinel a trefili boční síť, tam jsme měli i trochu štěstíčka.

Hodně si věříte, když se dostanete do vedení? Je tam to sebevědomí, víra, že to zvládnete?

Každý z nás ví, co máme dělat. Už se tady tyto těžké zápasy hrají dlouhé roky, ten systém je tady zažitý a noví chlapci ho pochytili velmi dobře. Ale nemůžeme celý zápas stát jen ve středním pásmu. Umíme to dobře reagovat a když potřebujeme být aktivní, tak jsme. Když vedeme, umíme se stáhnout. Je to dobře vyvážený balanc.

Chybí poslední krok, o kterém se říká, že bývá nejtěžší. Můžete to z vlastní zkušenosti potvrdit?

Klíčové bude zase hrát obětavě celých šedesát minut. A když to bude potřeba, tak i víc. Jít do zápasu s čistou hlavou a s dobrým nastavením. Věřím, že když podáme takhle skvělý týmový výkon, tak máme šanci to už zítra ukončit. Určitě to bude náročné, už nemají co ztratit. Ale dnes to taky bylo extrémně náročné.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Brankář Hradce Králové Matěj Machovský inkasuje první gól.

A znova znechutit soupeři zápas svým hokejem?

Přesně tak. Možná je to pro soupeře trošku frustrující, ale my se v tomhle cítíme velmi dobře. Ale není to tak, že jen bráníme. Umíme rozlišit, kdy se stáhnout, kdy napadat, proto je pro soupeře náročné na to reagovat.

V sestavě Hradce se objevili zranění Bohumil Jank a Jakub Lev. Překvapilo vás to?