Hradec dostal nůž na krk, inspirací pro něj budou Vítkovice

Mountfield mohl doufat ve vyrovnání při první přesilovce utkání za Douderovo hákování, jenže se nedokázal pořádně ani usadit v pásmu. Ve třetí části se Třinec soustředil na to, aby dostával puk do bezpečí z obranného pásma, vyhrával osobní souboje a ustál i velký tlak soupeře, umocněný téměř dvouminutovou hradeckou power play.

„Třinec si trpělivě počká třeba na jedinou chybičku a pak dokáže být děsně nebezpečný. Sám taky nějaké udělá, jenže my je zatím netrestáme. Hrajeme víc na puku, ale nedokážeme to přetavit v gól," litoval uzdravený Jank. „Víme, kde nás tlačí bota, je to hlavně v produktivitě. Střel máme dost, jenže chybí kvalita koncovky," uvědomoval si Martinec, jenž odmítá, že by Hradec propadal skepsi. „Přes veškerou frustraci z další těsné porážky nic nevzdáváme," říkal trenér směrem ke svému týmu.