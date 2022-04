Nechtěný Svačina bude mít další medaili. Je to pohádka. Chci, aby byla co nejdelší, říká

Poprvé to bylo v roce 2019 poté, co s Třincem oslavil svůj první mistrovský titul a konečně prolomil stříbrné prokletí z Vítkovic (2010, 2011), Liberce (2017) a Třince (2018). Oceláři už byli dohodnutí na příchodu střelce Matěje Stránského, z Vítkovic se do města pod Javorovým stěhoval reprezentační gólman Patrik Bartošák. A třicátník Svačina byl navíc.

Rodák ze Studénky na Novojičínsku přijal nabídku v prvoligové Porubě, v průběhu sezony 2019/2020 se ale do extraligy vrátil v dresu Komety Brno. Dohrál ji v Pardubicích, ani tam ale dlouho nevydržel a smlouvu ukončil předčasně. Nehodil se... „Vláďovi po sezoně končí smlouva a vzhledem k přestavbě týmu jsme se rozhodli, že jej uvolníme už nyní," říkal v lednu 2021 sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia Vladimír Svačina ještě v dresu PardubicFoto : Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Svačinu získaly Vítkovice a trenér Miloš Holaň návrat klubového odchovance radostně kvitoval. „Jsem rád, že se nám podařilo přivést zpět Vítkovičáka, střelce, zkušeného hráče, ověnčeného medailemi. Mě osobně mě těší o to více, že je rodákem ze Studénky, stejně jako já. Počítám s ním hlavně na přesilovky, ale nejen tam. Měl by přinést zkušenosti," těšilo Holaně.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Vladimír Svačina (druhý zleva) slaví se spoluhráči z Vítkovic gól na ledě pražské Sparty.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Nadšení vydrželo do listopadu. Vítkovicím se nevedlo, stejně jako Svačinovi a do Ostravy začaly přicházet posily. Z Finska se vrátil střelec Dominik Lakatoš, do obrany přišel Rus Alexej Solovjov, ze Švédska útočník Tobias Linbderg. Klub potřeboval nové hráče zaplatit a ušetřené peníze za Svačinu se hodily. A tak musel jít...

Bez hokeje nezůstal, azyl našel znovu v první lize, tentokrát ve Frýdku-Místku, odkud je to do Třince už jen kousek. „Takhle jsem o tom nepřemýšlel. Jsem rád, že mě Vítkovice nevyměnily někam do Karlových Varů a mohl jsem zůstat doma. Do Frýdku-Místku to mám podobně daleko jako do Vítkovic. To bylo zásadní," říkal tehdy Svačina.

Foto: Petr Rubal Vladimír Svačina na tréninku hokejistů TřinceFoto : Petr Rubal

Červený třinecký dres oblékl v této sezoně poprvé v lednu, kdy Třinec trápila nákaza covidem-19. Naskočil i do play off a proti Vítkovicím zaznamenal klíčové nahrávky Andreji Nestrašilovi na otevírací zápasy úvodních dvou utkání série, kterou Oceláři vyhráli 4:0.

Bod si připsal i proti Mladé Boleslavi ve čtvrtfinále, zásadnější ale byly jeho dva proměněné nájezdy ve druhém zápase série, který Třinec vyhrál 1:0 gólem Vladimíra Svačiny v šesté sérii nájezdů. I tuhle sérii obhájci trofeje vyhráli bez ztráty zápasu.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Vítězný nájezd Třince. Vladimír Svačina a překonaný brankář Mladé Boleslavi Gašper Krošelj.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK