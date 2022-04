Žukov zkratem potopil Duklu. Věděli jsme, že do něj budou Kladenští chodit. Udělali to chytře, stýská si Ujčík

„Dobře víme, že Žukov je největší zbraň Jihlavy. Tím, že musel z branky, ztratila Dukla jistotu vzadu. My jsme jeho přestupek potrestali. Jsem moc rád, že nám to tentokrát napadalo v přesilovkách," těší kladenského útočníka Adama Kubíka, který ke dvěma gólům přidal i dvě přihrávky.

Podle kouče Dukly Viktora Ujčíka zapadlo Žukovovo vyloučení do kontextu absolutně nepovedeného utkání ze strany jeho týmu. „Byl to pro nás zápas blbec. Už od začátku jsme za Kladenskými zaostávali v pohybu. My jsme věděli, že soupeřovi hráči budou do Žukova chodit. Vždyť to dopředu avizovali. Podařilo se jim vyvést ho z komfortní zóny. Udělali to chytře. Nás jeho absence pochopitelně poznamenala," připustil Ujčík.