Nedivím se, že Vítkovičtí nadávají. Taky by mě s*alo takto prohrát, říká hradecký Smoleňák

Co jste chtěl domácímu brankáři tak nutně říct?

Akorát jsem mu říkal, že nemám Instagram, ať si mě přidá na Facebooku. (smích)

Domácí tyhle provokace špatně nesli, stejně jako druhou porážku. Po utkání vám nadávali?

Asi mě vyvolávali a chtějí mi takhle na sklonku kariéry něco dopřát, takže ještě jednou děkuju. Bylo to od nich milé.

Prohráli gólem, který byl dosažen bruslí, rozumíte jejich frustraci?

Nedivím se jim, že nadávají. Oba zápasy byly takové, jaké byly. Je to opravdu bitva. Prohrát dvakrát v prodloužení by mě taky s*alo. Takže je chápu, na druhou stranu čím větší jejich frustraci vidíme, tím větší radost z toho samozřejmě máme.

Byl středeční zápas více vypjatý než úterní?

Asi jo, protože jakmile oni dali první gól, věděli jsme, že musíme hrát trošku víc vabank. Jsem za kluky rád, jsem na ně pyšný za to, jak jsme to nezabalili. Furt jsme měli dobře nastavené hlavy na to, že to zvládneme.

Když jste dostali první gól, odpykával jste zrovna trest za brankáře Matěje Machovského. Asi nic příjemného, že?

Kromě těch pár fakáčů, co jsem tam viděl, to nebylo dobrý. (smích) Jejich tým je založený na přesilovkách, mají špílmachry, kteří si to umějí dávat. Víme, že musíme být co nejméně vylučovaní, takže příjemné to nebylo. Klobouk dolů před klukama, co tam ubránili a kolik střel zblokovali. Každým blokem a týmovým pojetím se zvedáme a jsme silnější.

Vítkovice mají slušná oslabení, těžko se tam prochází, že?

Když se na ně podíváte, mají tam samé skříně. Jsou to hodně vysocí a siloví kluci, ale musíme si s tím nějak poradit. Děláme spoustu věcí dobře. Pokud se nikdo z nás nezblázní a nebude si chtít hrát na Maria (Lemieuxe), tak myslím, že víme jak na ně.

Jak na vás působily dlouhé pauzy kvůli třem přezkoumávaným gólům?

Pravidla jsou taková nejasná, už jsem o tom mluvil i dříve. Ani my hráči nikdy nevíme, jestli to bude gól, nebo ne. U toho prvního říkali, že hráč stál v brankovišti, ale nestínil. Mně naopak v Třinci takový gól neuznali. Je to ohebný, jen čekáme, s čím rozhodčí přijdou. Ale nemají to jednoduché.

Vítězný gól padl nohou, viděl jste ho?

Něco je kopnutí, něco není, takže jsme jen čekali. Ale to, že ho dal zrovna Mišák (Patrik Miškář), který se k nám připojil před pár dny, je opravdu příběh na nějaký film. Jsme za něj rádi, hrál po dlouhé době a hrál hodně dobrý zápas. Ohromná euforie.

Vezete do Hradce Králové druhou výhru, je to nad plán?