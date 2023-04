ANTOŠOVA BŘITVA: Rozhodčí v zápase Vítkovic s Hradcem? Patří jim velký dík!

Přestože Zlín ještě Vsetín neporazil, takže předbíháme, Kladno by se v baráži muselo mít na pozoru. Přestože Vsetín má individuálně lepší hráče, Zlín dokáže hrát daleko lépe takticky, protože ještě před rokem působil v extralize. A kluci, kteří ji zažili, jsou zvyklí hrát podle nějakých taktických not, které se v Chance lize moc nevidí.

Jak v prvním utkání ukázal Lukáš Sedlák, co všechno umí a čeho je schopen, tak o den později to předvedl Třinec. Ukázal, že ne náhodou vyřadil Spartu. Skoro všichni říkají, že Oceláři hrají v play off bu*erantskej hokej. Já si myslím, že je to úplně obráceně. Je to skvělý play off hokej, který v každou chvíli zápasu dokáže reagovat na výsledek, stav a postavení týmu. Hráči jsou skvěle secvičení a sehrání, aby vždy zvolili tu správnou taktiku.