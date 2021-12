Nedorost dostal pokutu a podmíněný trest za verbální útoky na rozhodčí

S výkonem rozhodčích, kteří v duelu vyloučili sedm hráčů Mladé Boleslavi a dva domácí, nebyl spokojený ani trenér hostů Pavel Patera, který je ale s ohledem na pravidla soutěže nehodnotil. "Dnešní zápas se mi ale moc hodnotit nechce. Všichni víte, co se po zápase smí a nesmí. Chci vám jen popřát hezké Vánoce," řekl Patera, za jehož protesty dostali hosté jeden z dvouminutových trestů.

Nedorost má za své chování zastavenou činnosti na 14 dnů s podmíněným odkladem do 28. února. Pokud by podmínku porušil, měl by zakázaný vstup na střídačku při zápasech, kam má jako klubem nahlášený funkcionář přístup.