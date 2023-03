Nehraješ! Sparta odstavila svého druhého nejproduktivnějšího beka, Hořava mluví o těžkém rozhodnutí

Otázka je, jestli se do té doby ještě objeví v dresu Sparty. Té se totiž před třetím duelem čtvrtfinálové série s Třincem uzdravil Švéd Warg, což odnesl právě Jandus. V pátečním čtvrtém utkání se sice na soupisku i kvůli disciplinárnímu trestu pro útočníka Formana dostal, neodehrál ale ani vteřinu. O dva dny později už po Formanově návratu do sestavy sledoval zápas v O2 areně jen z tribuny...

„Bylo to těžké rozhodnutí a i jsme mu to takhle vysvětlili. To se v play off stává. I hráči, kteří se do hry nedostanou, musejí být připravení," přiznal kouč Sparty Miloslav Hořava, že s vyřazením Janduse ze sestavy měl těžkou hlavu.