Na Spartu stačilo jen 12 střel. Podali jsme úžasný výkon, libuje si Daňo, jenž ukončil půst

„Jestli je to úleva? Samozřejmě jsem za ten gól moc rád. Ale vítězství je mnohem víc," usmál se 28letý útočník. Mužstvu se během dlouhé série bez gólu snažil pomáhat jinak. „Když to nešlo góly, snažil jsem se aspoň v oslabeních. Zkrátka být přínosem pro tým," popisuje Daňo.

„Marko během základní části prokázal, že je rozený střelec, teď jen potřeboval zjednodušit hru. Ale pořád jede naplno, v maximálním nasazení. A je úplně jedno, jestli dá gól do prázdné brány, nebo krásným blafákem do víka," míní kouč Ocelářů Zdeněk Moták.

„Jestli teď cítí úlevu, je to skvělá zpráva. On má ale nastavenou hlavu tak, že je mu jedno, kdo ten gól dá. A já to mám úplně stejně," usmál se Moták.

„Podali jsme úžasný výkon. Sparta nás ve druhé třetině zamkla v obraném pásmu, ale zvládli jsme to. Káca byl neskutečný v bráně, klobouk dolů před ním a všemi, kteří na oslabení chodili. Šli jsme si za tím a věřili jsme, že to v Praze můžeme urvat a s náskokem se vrátit na domácí hřiště a před domácí fanoušky," prohlásil Daňo.

Právě ubráněné sparťanské přesilovky byly pro hosty velkou vzpruhou. „Nakoplo nás to, úžasně obětavě jsme to všichni odehráli. Stálo to sice hodně sil, ale máme den na to, abychom zregenerovali a byli připravení do dalšího zápasu. Věřím, že když doma podáme podobný výkon, budeme úspěšní," vyhlíží už Daňo úterní šestý zápas, v němž bude mít Třinec první postupový mečbol.