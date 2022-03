Nejrychlejší gól v play off nastartoval Dynamo. Přesně tohle bylo potřeba, těší kanonýra Pauloviče

Už po 12 vteřinách se ujala teč slovenského hráče. „Přesně tohle bylo potřeba. Nabrali jsme sebevědomí a začali si víc věřit v koncovce," říkal autor úvodního gólu, jemuž se v 6. minutě při vyloučení Valského za podrážení povedlo i zvýšit vedení Dynama. „Byl to zápas o všechno a věděli jsme, že ho nějak musíme urvat. Pomohli jsme si i tou přesilovkou," doplnil.

Matej Paulovič poslal @HCPCE do vedení už po dvanácti sekundách 😮 #telh pic.twitter.com/CB4kIjTK5E

Domácím se s dvougólovým náskokem hrálo lépe, najednou získali i větší lehkost. Trable v koncovce se přenesly na budějovické hokejky. „Přišlo mi, že z Frodla hodně puky vypadávaly. Chtělo to před ním dělat větší šrumec a něco tam doklepnout," mínil útočník Miroslav Holec, jenž ve druhém dějství nezužitkoval své sólo.

Pardubický brankář do 47. minuty dokázal pochytat všech třiadvacet střel. Budějovicím se ho povedlo překonat až při dvojité početní výhodě, stačilo jim k tomu 23 sekund přesilovky pět na tři. Po chytré Hanzlově zadovce se prosadil Voženílek proti svému mateřskému klubu. „Snažil jsem se jen za každou cenu dostat puk do branky. Bohužel nám ta radost se snížení nevydržela dlouho," připouštěl.

Naději hostů vyvolanou kontaktním gólem skutečně docela rychle udusil Anděl, jenž bekhendovým blafákem zužitkoval přečíslení po přihrávce z trestné lavice se vracejícího Kauta. Motor sáhnul už tři minuty před koncem k power play a při Kautově vyloučení dokonce získal převahu šest na čtyři, ale dlouho to neneslo hostům gólový efekt.

Když se Vondrkovi povedlo dostat puk do pardubické sítě, zbývalo už jen 18 vteřin a v tom okamžiku čas pracoval pro Dynamo. „Mělo to zase náboj, jen jsme se dopustili víc chyb, pár malých detailů neprovedli tak, jak děláme a stálo nás to utkání," připustil Modrý.