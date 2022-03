Válka slov! No name hráči zraňují top hráče českého hokeje, zuří Augusta. Kňourání působí, reaguje Jandač

„Bylo vidět, že Liberec hraje vabank, o všechno. Víme, že je silným soupeřem. Je to urputný hokej, což se od série očekávalo. V závěru jsme bohužel neproměnili některé vyložené šance. Nicméně jsme po dvě třetiny až tak nebezpeční nebyli a v závěru jsme i power play mohli sehrát líp. Myslím, že utkání ovlivnily i některé momenty, které bohužel v českém hokeji furt jsou," začal sparťanský trenér Josef Jandač s hodnocením první prohry jeho týmu v letošním play off.

„Jestli se bavíme o tom, že někdo kňourá do novin a vytvoří se mediální tlak, tak to dneska úplně přesně zapůsobilo. To je celé, co k tomu můžu říct. Když se podíváte na třetí gól, tak padl po jasném faulu. Myslím, že jde o úplně stejné ovlivnění, o totožnou situaci jako v pátečním utkání," narážel Jandač na slova Patrika Augusty po předchozím střetu.

Ten Sparta urvala v přesilové hře v poslední minutě po Klepišově chybném vyloučení. „Jednoznačně špatné vyloučení, kde faul nebyl. Hráč to lehce přifilmoval. Poslední minutu odpískat tohle v utkání, kterému by slušelo, aby jeden nebo druhý tým vyhrál regulérně, je pro mě obrovské zklamání," zlobil se den předtím Augusta.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Trenér Liberce Patrik Augusta.Foto : Radek Petrášek, ČTK

A o den později po první výhře nad Spartou se k tomu ještě vrátil. „Někdo si myslí, že to bylo brečení, pro mě to bylo konstatování. Postavil jsem se za tým a za to, co jsem viděl na ledě. To je všechno. Dneska jsme vyhráli zápas v super atmosféře a vynutili jsme si další, což je vše, co chceme," prohlásil.

Nutno poznamenat, že v Liberci probíhají tiskové konference trenérů odděleně. Oba koučové však vypíchli dva fauly. Liberecký Augusta zmínil za stavu 4:2 ostrý zákrok Stoljarova v poslední minutě, kdy ostře fauloval Šmída. Dostal trest na pět minut plus do konce utkání.

"No name hráči nám tady zraňují top hráče českého hokeje. Přijde mi, že Sparta malinko znervózněla, pokud se musí uchylovat k tomuhle. Takhle trefit Láďu Šmída, ikonu českého hokeje, ale je jedno, koho takhle trefí, takhle ho vypnout... Nechám to posoudit jiné," řekl Augusta s odkazem na disciplinární komisi.

„Stejným způsobem atakoval Jelínek Řepíka a ty tresty jsou úplně rozdílné. Pokud se metr nesjednotí a nebude se to posuzovat stejně, tak z toho bude furt guláš," kontroval Jandač a pokračoval: „Vím, že to rozhodčí mají taky těžký, ale nevím, jestli nepodlehli nějakým včerejším nářkům a mediálnímu tlaku... Ale nechci, aby to vyznělo tak, že tady kňouráme a brečíme. Prostě tady jen reaguju a chráním svoje hráče stejným způsobem, jako to včera zkoušel Augusta. Ale já nic nezkouším, jenom konstatuju. Jestli tady někdo něco mele, tak je potřeba říct i B," doplnil Jandač.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Trenér Sparty Josef Jandač.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Reakce Augusty? „Nechce brečet a už brečí, jo? Můžu konstatovat faul Sobotky na Vlacha, ale takhle bychom se mohli hodnotit celý zápas... Nechci se k tomu snižovat. Jestli teď bude brečet, že my jsme měli jednoho vyloučeného a oni dva, tak se budeme handrkovat jako holky na pískovišti. Od toho tam jsou rozhodčí," řekl.