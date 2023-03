Největší senzace padá na účet Sparty! V rozhodujícím utkání jsme tam už házeli ručník, přiznává kouč

Jedním z témat pořadu Příklep byla Kometa Brno. Má podle expertů tým na to, aby zkomplikoval situaci největším favoritům? „V kádru má hráče s velkou reprezentační zkušeností. Je pravda, že Honza Ščotka má sezonu, kdy zůstává dlužen své pověsti, ale ukáže se v play off. Od Tomáše Kundrátka se také bude čekat, že bude pilířem," soudí Martin Kézr, šéfredaktor sportovní redakce Práva a Sport.cz.

Následně zdůrazní, že ukázaná bude platit během března. „Říkám záměrně během března, protože Kometa nejdříve musí přežít v play off březen. Ale všichni si pamatujeme, kdy šla Kometa z desátého místa a dostala se až do finále v roce 2012. Tohle se může stát, ale bude to mít těžké," dodává zkušený novinář s tím, že největším trumfem brněnského týmu může být to, že má asi nejlepší současnou formu z týmů, které čeká předkolo.

Příklep s hokejovým trenérem Martinem PešoutemVideo : Sport.cz

Trenér Martin Pešout jen podtrhne situaci. V neděli večer se po posledním kole základní části udělá tlustá čára a začne play off. „Pojede se od nuly," vystihuje, že dosavadní výhry i porážky budou minulostí. „Záleží taky na tom, jak Kometa roli ustojí a zda bude začínat doma. Já bych jí skoro poradil, aby bylo lepší začínat venku," přemítá nahlas Kézr s tím, že by ale také brněnský tým mohl nabrat manko a prohrávat 0:2 na zápasy. (Kometa začne sérii ve středu doma proti Mladé Boleslavi pozn. red.)

Potřebovala by hokejová extraliga jiný herní systém? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

„Ale kdyby se povedlo jeden zápas venku vyhrát, nastal by blázinec, lidé by byli pobláznění. Mužstvo v takové chvíli chytí adrenalin. Z takové pozice jsme vyřadili Spartu a kdyby se nehrálo na sedm utkání, tak jsem nejspíš potrápili i Zlín. Nakonec jsme skončili druzí. To samé bylo při našem prvním titulu. Kometa šla do boje ze šestého místa a pak porazila Spartu i Liberec 4:0 na zápasy," vzpomíná Pešout.

Experti se v Příklepu shodnou, že jeden vyhraný zápas na ledě soupeře napumpuje do týmu adrenalin, který s ním udělá divy. „Když se pak chytí gólman... Kometa má navíc našlapanou obranu, ti hráči to nezapomněli," shoduje se Pešout s Kézrem.

Jak z pozice trenéra řešit více než měsíc trvající čekání na baráž? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Trenér Pešout pak vzpomíná na památné play off, kdy Kometa nejprve poslala ze hry Plzeň a následně Spartu. „Byli jsme pobouchaní, ale vyřadili jsme Plzeň, která rok předtím udělala titul. Martinu Strakovi jsme ukončili kariéru," líčí hokejový odborník.

Pak jeho svěřence čekala Sparta, která ve zmíněné sezoně udělala rekord v počtu bodů a v dresu s velkým S na prsou zářili Hlinka s Tonem. „Ti byli na vrcholu a my jsme tam dokázali první zápas vyhrát. Pak se ukázal ten bojový duch, co hrál proti obrovské kvalitě. Přidal se skvělý výkon Čiliaka. On pochytal v pátém utkání asi šedesát střel. A my jsme vyhráli 2:1 na penalty. Pak bylo zaděláno na překvapení," vykládá.

Kdo vyhraje titul v extralize Pardubice, Sparta, nebo někdo jiný Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz