Někdo nedojde do finále nikdy, my jsme v něm potřetí. Moc si to užíváme, říká bek Třince Adámek

Před lídrem třineckých statistik v play off Petrem Vránou (3+3) je ještě Filip Chlapík (5+8) a Erik Thorell (4+4). „Sparta je velký klub, jeden z největší v republice. Má výborný mančaft, bude to určitě vyhrocené od začátku. Sešly se výborné týmy a moc se na to těšíme," říká ve 24 letech už dvojnásobný český mistr Adámek.

Je ofenziva velkou předností Sparty?

Mají ji výbornou, dali v play off hodně gólů. Hrají dobře jako tým a budeme se na to muset připravit.

Postoupili jste 4:0, oni museli bojovat s Českými Budějovicemi odehrát ještě pátý zápas. Sledovali jste je?

Dívali jsme se a měli to s Budějkama hodně vyhrocené. My jsme to taky měli vyhrocené. Hrálo se prodloužení. Podařilo se nám to zvládnout naštěstí ve čtyřech zápasech, jim v pěti, ale to už teď nerozhoduje. Jedeme od nuly.

Říkal jste, že mají výborné střelce, jak se ně jako obrana budete připravovat? Asi vás čeká nejtěžší práce.

Budeme se připravovat jako na každý jiný tým. Připravíme se jak individuálně, tak systémově, a budeme věřit, že zvolíme správnou cestu.

Budete se vy osobně na někoho chystat speciálně?

Speciálně asi ne. Je potřeba se připravit na každého a spíše se soustředit na náš výkon, to bude důležité. Abychom dělali, co máme a co nás zdobilo celou sezonu.

Když se řekne Filip Chlapík, co vám naskočí?

S Filipem jsem párkrát hrál v reprezentační mládeži. Je to výborný hráč, talentovaný. Umí se udržet na puku. Budeme ho muset dobře dotahovat a nepouštět ho do předbrankového prostoru. Je to jeden z jejich hlavních hráčů, budeme se na něj soustředit.

Co na něho může platit? Dá se rozhodit?

To uvidíme. Věřím, že ho dostaneme z komfortní zóny a že ho nebudeme pouštět do šancí. Myslím si, že na to máme dobré hráče a doufám, že si s ním poradíme.

Měl to v sobě už v mládežnické reprezentaci, když jste se potkávali?

Kdyby to neměl, asi by tam nebyl. Hrál i v NHL, určitě je to skvělý hráč.

Třinec hrál se Spartou naposledy v play off sezony 2014/15, ve které jste poprvé na jeden zápas nakoukl do extraligy. Pamatujete si sérii se Spartou, kterou Třinec vyhrál 4:2?

Tehdy jsme vyhráli s dorostem titul, sledoval jsem to jen tak po očku, protože jsme měli zrovna play off. Byla to vyhrocená série od začátku, hodně se to tam mlelo. Pamatuju si, jak se tehdy vrátil Zbyňa Irgl, rozhodl nájezdy a byl hrdina.

Měl jsi v tom týmu nějaký vzor, ke kterému jsi vzhlížel? Nebo někoho, o kom si s říkal, to je borec, takhle bych chtěl taky jednou hrát.

Nevím, to si teď nevybavuju. Určitě se mi líbil Doudy (Milan Doudera). Ten se mi líbí pořád (smích).

Jaké bylo jádro při titulu ve starším dorostu? Bratři Kovařčíci asi ne, ti jsou starší a s nimi jste o rok později získal titul s juniorkou. Byl v dorostu někdo ze současného kádru?

Jo, byli tam Patrik Hrehorčák a Miloš Roman. Zahry (Zahradníček) už ne, je o rok starší.

V roce 2016 jste získali juniorský titul, to byla tehdy premiérová sezona Václava Varadi v roli hlavního trenéra. Změnil se od té doby nebo byl stejný u začátku u vás?

Určitě není stejný. Ani nejde trénovat stejně mládež a dospělé. Hodně se změnil jako my všichni. Postupuje v kariéře a buduje si pověst. Má výsledky a je jedním z nejlepších trenérů v Česku.

Už tehdy byl přísný a nekompromisní?

Jo, samozřejmě. To má od začátku.

Je cítit hlad po vítězství a že může Třinec získat po třetí za sebou titul? Jaká je v kabině atmosféra, jak to prožíváte?

Moc bychom si přáli, abychom vyhráli. Jsme jeden tým, hrajeme spolu všichni hodně dlouho. Máme výbornou partu a máme šanci, víme to. Bude to hodně vyrovnané, ale cítím, že to tady všichni moc chceme.

Je tam motivace i pro trenéra, který oznámil, že v Třinci po sezoně končí?

Motivace je vždycky. Je to finále extraligy, někomu se nepovede za celou kariéru dostat se do finále. My to hrajeme potřetí za tři roky a moc si to užíváme. Je to velká čest být ve finále. To nikdy nezevšední.

Třinec byl v minulosti ofenzivní tým, teď se o něm mluví jako o defenzivním specialistovi. Jak vám to zní jako obránci?

Důležité je, že se vyhrává. Je jedno, jak se k tomu dopracujeme, hlavně teď v play off. Myslím si, že v základní části jsme gólů dali docela dost. Zase tak defenzivní to není. Teď se snažíme hrát hlavně dobře z obrany a nepouštět týmy do šancí.

Patříte k bekům, který si rád zaútočí. Je to pro vás těžší se v tomhle směru uklidnit?