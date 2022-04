Nemůžeme hrát jen deset minut, štvalo jediného třineckého střelce Hrňu

Hodně vás tahle porážka štve?

První třetina byla z naší strany jakž takž, druhá ale byla šílená. Nepamatuju, kdy jsme sehráli tak blbě druhou třetinu, ještě když máme střídačku u útočného pásma a můžeme si prostřídávat. My jsme se ale vůbec neudrželi na puku a nedostávali jsme se do šancí.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Ondřej Kovařčík z Třince doráží a Tomáš Pavelka ze Sparty vede puk.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Počítáte do toho i ty dvě přesilovky, ve kterých měla Sparta tři protiútoky?

Samozřejmě. Místo toho, abychom si jimi pomohli, tak v nich málem oni rozhodnou zápas.

Ve třetí třetině jste pár dobrých šancí měli, chyběl důraz před brankou?

To už je ale pozdě. Včera to vyšlo, ale musíme hrát celý zápas, nejen posledních deset minut. S takovým týmem, jakým je Sparta, je to pak velice těžké.

Stejně jako v pondělí jste šli do třetí části za stavu 0:1. Myslíte, že se Sparta poučila z prvního zápasu, který ve třetí části ztratila?

Oni začali pálit puky po mantinelech a ono je to pak strašně těžké, když si nahodíme puk, bojujeme o něj, ale stejně ho vyhodí. A především pak šli do dvoubrankového vedení a hrálo se jím lépe.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Na ledě jiskří, finálová bitva graduje. David Musil (vlevo) z Třince a Filip Chlapík (vpravo) ze Sparty při potyčce.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Hráli na vás váš hokej, který praktikujete v play off?

Možná ke konci, kdy se s tím ti beci už nepárali. Ale je to hlavně o nás. My musíme zlepšit hru.

Přišlo snížení minutu a půl před koncem v power play už pozdě?

Pořád nějaká šance s tím něco udělat byla. Možná kdybychom ve druhé třetině dali nějaký gól, třeba z přesilovky, nebo alespoň neinkasovali, tak by to bylo úplně o něčem jiném. Nakoplo nás to, ale toho času už bylo strašně málo.

Po domácích zápasech to máte 1:1. Včera jste byli na nahoře, dnes jste dole. Jaké budou ty dva dny do třetího zápasu?

Klasika. Do půlnoci a pak to musíme hodit za hlavu. Ty další zápasy budou od nás úplně jiné. Těžko mohl někdo čekat, že to zase bude 4:0. Je to finále a bude to boj až do posledního zápasu.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Jan Buchtele, David Němeček a Miroslav Forman ze Sparty se radují z vítězství.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Prohráli jste vůbec první zápas v play off, může to s týmem nějak zamávat?

Já věřím, že ne. Je to boj. A jestli to bude na pět, nebo na sedm zápasů je úplně jedno. My musíme hrát a předvádět náš hokej a bojovat tak, jak jsme bojovali první zápas.

Na Spartě jste v sezoně dvakrát vyhráli po velkých přestřelkách. Je to důkaz, že tam umíte vyhrávat?