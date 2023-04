Neskutečný Will přiváděl Oceláře k šílenství. Radost z takového vítězství přebije, jak těžké bylo, řekl

Ono to tak bylo vlastně celou sezonu. Máme velmi kvalitní tým a já jsem poslední linie a snažím se dělat svou práci, jak nejlépe umím, a pomoct, když je potřeba. Někdy to vyjde, a někdy ne.

My tak hrajeme celou sezonu. Možná to bylo více vidět, ale já jsem cítil, že síla a srdce v nás je. Jsem moc rád za tu výhru.

Jednoznačně. Je to play off, každý chce vyrovnat a dotáhnout to alespoň do prodloužení. Čekal jsem to a musím smeknout před klukama, kteří za mnou chytali puky, které jsem neměl. Blokovali, padali tam po hlavě. Byly to neskutečné bloky.