Nesmíme panikařit, sezona je dlouhá, odmítá po třech nezdarech špatnou náladu třinecký Nestrašil

„Musíme hrát šedesát minut a musí hrát kompletní počet hráčů, všech dvacet. Nemůžeme mít výpadky, nemůže jich hrát jen jedenáct. A musíme hrabat metry od začátku do konce," zlobil se trenér Zdeněk Moták.

„To v naší hře nebylo. Chtěli jsme hrát nátlakovou hru, často střílet. Situace jsme ale často překombinovali a přihrávali někam, možná do prázdné brány, což na hosty neplatilo. V prvním domácím zápase (proti Českým Budějovicím 0:2) jsme neskórovali, teď jsme dali jen jeden gól, to je opravdu málo, za to se body neberou," láteřil třinecký trenér.

Třinec měl šancí dost, hrál pět přesilových her. Nevyužil ani jednu. „Kdybychom neměli šance, tak by to bylo vážnější. Šance máme, musíme je začít proměňovat, dávat ošklivé góly, nespoléhat na to, že si to budeme dávat do prázdné. Věřím tomu, že jak tam padne jeden dva góly, tak se to rozjede," nastínil útočník Třince Andrej Nestrašil.

Jediný gól domácího týmu dal v prostřední části Hrehorčák. Karlovy Vary skórovaly dvakrát (Hladonik, O. Beránek) což jim k první výhře v sezoně stačilo. „Víceméně nás potrestalo to, na co jsme si říkali, že si musíme dávat pozor. Vary hrozí převážně z brejkových situací a z ní nám dali vítězný gól," krčil rameny Nestrašil.

„Přijde mi, že v zápasech buď máme špatný začátek, nebo když gól dáme, tak hned uděláme nějaký nesmysl, kterým druhý tým vrátíme do hry. To není hra, která nás loni zdobila. Jasně, jsme nový tým, jsou tady noví trenéři, noví kluci, taky si to musí sednout, ale i tak," poukázal Nestrašil.

Třinci chybí lídr a kapitán Petr Vrána, v přesilovkách střelec Erik Hrňa. Příchozí Libor Hudáček ani Daniel Voženílek zatím gól nevstřelili. „Nemůžeme se vymlouvat na to, že kluci nejsou. Samozřejmě to jsou hráči, kteří by chyběli v každém mužstvu a chybí i nám. Ale vždycky jsme byli tým, v němž jsme se dokázali zastoupit. Vyhrávali jsme i tak," poukázal Nestrašil.